COMUNICADO: Oil & Gas Book tiene la mirada puesta en el futuro

Hablar de energía no es fácil, especialmente en un momento de ansiedad generalizada por la relación entre los combustibles fósiles y el cambio climático

Pero NJ Ayuk, el experimentado negociador de petróleo y gas que encabeza el conglomerado jurídico panafricano Centurion Law Group y es presidente ejecutivo de la African Energy Chamber, nunca ha sido alguien que se haya resistido a las conversaciones difíciles. En lugar de ello, aprovecha las oportunidades para abordar cuestiones espinosas de frente, con un espíritu de optimismo sobre el futuro.

Este enfoque directo y optimista es un sello distintivo del libro recientemente publicado por Ayuk, Billions at Play: The Future of African Energy and Doing Deals (Miles de millones en juego: el futuro de la energía africana y hacer tratos). Esto es particularmente evidente en el capítulo 18, “Lights Out: Reforming African Power Generation Monopolies and Transitioning to the Future.”

En este capítulo, Ayuk ofrece una lúcida explicación de cómo unirlo todo. Muestra cómo los operadores de petróleo y gas pueden ayudar a África a conciliar su urgente necesidad de un suministro fiable de electricidad y las interesantes perspectivas de desarrollo del petróleo y el gas con los esfuerzos para promover las energías renovables y reducir las emisiones.

El Capítulo 18 de Billions at Play describe:

Cómo la desagregación de la generación y transmisión de energía eliminará los obstáculos al crecimiento en África.

Cómo el "salto tecnológico" puede impulsar el sector energético de África.

Cómo los gobiernos africanos pueden fomentar la inversión práctica y responsable.

Cómo los operadores de petróleo y gas pueden forjar un camino hacia la expansión del uso de recursos de energía renovable.

Y mucho más.

Las recetas de Ayuk han despertado la admiración del Dr. Thabo Kgogo, que se ha desempeñado como CEO interino de Group Five Limited, una gran empresa de construcción e infraestructura; CEO de Efora Energy Limited (antes SacOil), una compañía independiente de petróleo y gas en Sudáfrica; y Vicepresidente de Operaciones de la compañía petrolera nacional de Sudáfrica, PetroSA:

"Ayuk cree que las grandes empresas deben empezar a considerarse a sí mismas como empresas energéticas y a actuar en consecuencia. Esto significa no limitarse a extraer petróleo y gas natural, sino aprovechar los amplios recursos eólicos y solares de África y convertirlos en energía para los africanos. No podría estar más de acuerdo con su posición."

El Secretario General de la OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, también ha elogiado a Billions at Play, que escribió su prólogo: "No hay piedra sin remover en el análisis del Sr. Ayuk."

Barkindo y el Dr. Kgogo se encuentran entre los muchos líderes de la industria del petróleo y el gas que han respaldado las recetas de Ayuk para el crecimiento y el desarrollo:

"Ayuk propone una serie de soluciones realistas que cualquiera que se preocupe por hacer a África más autosuficiente estará ansioso por escuchar." - Jeff Goodrich, ex CEO de OneLNG

"En el mundo de NJ Ayuk, hay pocos villanos, sólo gente y negocios que pueden y necesitan hacer más." - Bruce Falkenstein, Director de Operaciones Conjuntas de Gestión de Licencias y Cumplimiento de LUKOIL

"Todo aquel que tenga interés en ver a África moverse en una dirección positiva debería leer este libro. El Sr. Ayuk no sólo lamenta las dificultades de África y levanta las manos. Busca respuestas - respuestas que sean ejecutables y sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor de la energía". - C. Derek Campbell, CEO de Energy & Natural Resource Security, Inc.

"Billions at play: El futuro de la energía en África y cómo hacer negocios" se presentará oficialmente en Ciudad del Cabo esta semana en presencia de varios ministros africanos y de la élite energética del continente. Para obtener más información, ponerse en contacto con mickael@energychamber.org.

