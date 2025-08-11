Oír Vital Canarias ofrece estudios auditivos gratuitos todo el año.

(Información remitida por la empresa firmante)
La cadena de centros auditivos Oír Vital Canarias ha lanzado una campaña permanente que ofrece estudios auditivos gratuitos durante todo el año en sus cuatro centros de Tenerife y Gran Canaria. Este servicio sin coste está disponible en Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Vecindario, facilitando que la población de las islas tenga acceso continuo a revisiones de salud auditiva cerca de su domicilio.
Disponibilidad en cuatro centros todo el año.
Los estudios auditivos gratuitos se realizan en los cuatro centros de Oír Vital Canarias distribuidos en Tenerife y Gran Canaria, y están disponibles de manera permanente sin límite de fechas:.
-Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).
-San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
-Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).
-Vecindario (Gran Canaria).
Esta amplia cobertura geográfica asegura que residentes de distintas zonas puedan beneficiarse de la iniciativa en cualquier momento del año, fomentando la cultura de la prevención en salud auditiva.
Público objetivo de la iniciativa.
La campaña está especialmente dirigida a colectivos que pueden beneficiarse de un control auditivo periódico:.
-Personas mayores de 60 años, dado que la pérdida de audición es más frecuente a edades avanzadas.
-Personas que padecen tinnitus u otras dificultades auditivas, para evaluar el estado de su oído y encontrar soluciones adecuadas.
-Cualquier persona interesada en una revisión preventiva de su audición, incluso si no percibe síntomas, con el fin de detectar precozmente cualquier anomalía.
Con esta iniciativa inclusiva, Oír Vital Canarias busca concienciar sobre la importancia de mantener controles auditivos periódicos y atender a las señales tempranas de pérdida auditiva.
Fomento de la detección temprana.
El objetivo principal de esta campaña permanente es fomentar la detección temprana de la pérdida auditiva y facilitar el acceso al diagnóstico profesional. La detección precoz permite abordar los problemas de oído con mayores posibilidades de éxito, evitando que una pérdida auditiva leve progrese sin tratamiento.
Además, al ofrecer estudios gratuitos y sin compromiso, la empresa elimina barreras económicas y anima a más personas a revisar su oído regularmente.
Cómo solicitar el estudio auditivo gratuito.
Para acceder a un estudio auditivo gratuito, los interesados pueden solicitar cita a través de la página web oficial de Oír Vital Canarias o mediante una llamada telefónica a cualquiera de sus centros. El proceso de reserva es sencillo y rápido, permitiendo elegir el centro y horario más conveniente para el paciente.
Al tratarse de una campaña permanente sin fecha límite, esta oferta de cuidado auditivo preventivo se mantiene vigente de forma indefinida, invitando a toda la población a realizarse un chequeo de oído cuando lo considere necesario.
Contacto.
Emisor: Oír Vital Canarias.
Contacto: Arco Comunicación.
Número de contacto: 922242616.