OK Mobility acoge en su sede la presentación de los fichajes de invierno del Real Mallorca

En un acto celebrado hoy en la sede de la empresa de movilidad global, el club bermellón ha presentado ante los medios a los nuevos jugadores Sergio Rico, Giovanni González y Vedat Muriqi

OK Mobility, patrocinador oficial del RCD Mallorca desde hace cinco temporadas, ha acogido esta mañana en su sede central, en Palma, la presentación oficial de los tres nuevos fichajes de invierno del club.



El portero Sergio Rico, el lateral derecho Giovanni González y el delantero centro Vedat Muriqi han comparecido hoy ante los medios de comunicación en un acto acompañados por el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, el CEO de Negocio del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, y el Director de Fútbol del Club, Pablo Ortells.



Durante la celebración del acto, Díaz ha querido destacar “el privilegio que supone para el club que OK Mobility haya aceptado acoger en su casa la presentación de estas nuevas incorporaciones a la plantilla que, junto al resto de jugadores, seguirán luchando para asegurar nuestra permanencia en Primera División. Más que una relación comercial, nos une a OK un mismo origen mallorquín, pero, sobre todo, unos mismos valores deportivos y una misma proyección internacional”.



Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha asegurado que “es un honor recibir en nuestra sede a nuestros patrocinados, pero sobre todo amigos. Ponemos de manifiesto una vez más la buena relación que nos une a ambas entidades”.



“Desde el primer momento, firmamos un compromiso con el Real Mallorca, que no se limita únicamente a la firma de un contrato. Nos comprometimos a acompañarles y apoyarles en este camino de superación que han protagonizado hasta llegar a la máxima categoría del fútbol, y por el que luchan día a día”, ha concluido Ktiri.



Desde hace cinco temporadas, la empresa especializada en movilidad global es uno de los principales patrocinadores del club y cubre todos los desplazamientos de jugadores y directivos.







