OK Mobility amplía su red de 'The Showroom' con una nueva apertura en OK Village

La plataforma de movilidad global refuerza su modelo de venta de vehículos a particulares integrando el proyecto The Showroom en su centro logístico. Con esta apertura, OK Mobility suma ya siete The Showroom distribuidos por diferentes puntos de España, en su objetivo de impulsar su estrategia de remarketing y venta de vehículos casinuevos. El nuevo espacio ha sido inaugurado por Iván Meléndez, CEO Business de OK Mobility, y Xavier Nadal, alcalde de Calonge de Segarra, municipio que alberga OK Village.

OK Mobility continúa avanzando en el crecimiento de su proyecto The Showroom, su concepto de exposición y venta de vehículos casinuevos dirigido a particulares y convertido en uno de los pilares estratégicos de su división de remarketing. En esta ocasión, la plataforma de movilidad global inaugura un nuevo espacio en OK Village, el centro logístico ubicado en Calonge de Segarra (Barcelona), donde la compañía lleva desde 2021 realizando el almacenamiento y reacondicionamiento de su flota de vehículos.

Con esta apertura, OK Mobility suma ya siete The Showroom distribuidos por diferentes puntos de España -Mallorca, Jaén, Cuenca, Bilbao y ahora Barcelona-, consolidando un modelo de venta que gana presencia y relevancia en el mercado de vehículos a particulares. Una red que combina espacios propios con otros operados por partners locales, ya consolidados en el sector de la automoción, que se han incorporado al proyecto, adaptando sus instalaciones a los estándares de The Showroom de OK Mobility.

El nuevo The Showroom ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra diferencial, ágil y transparente. Su integración dentro de las instalaciones logísticas de OK Village permite conectar de manera directa los procesos de reacondicionamiento, control de calidad y preparación del vehículo con la exposición y entrega final al cliente. Este diseño operativo, basado en la eficiencia y la innovación, optimiza los tiempos de gestión y refuerza el estándar de calidad que distingue a la compañía.

Durante el acto de inauguración, Iván Meléndez, CEO Business de OK Mobility, ha destacado que "la apertura de este The Showroom marca un paso más en la consolidación de una red de puntos de venta que continúa extendiéndose por España. Seguimos trabajando para ofrecer soluciones de movilidad de alta calidad, poniendo siempre a nuestros clientes en el centro de nuestro modelo de negocio".

Por su parte, Xavier Nadal, alcalde de Calonge de Segarra, ha querido subrayar que "este proyecto supone un avance importante para la zona. Es un honor para nuestro municipio albergar una instalación de tal envergadura, que impulsa la actividad económica y genera nuevas oportunidades laborales".

La incorporación de este nuevo The Showroom se enmarca en la estrategia comercial de OK Mobility, que combina una red física en crecimiento con un modelo digital en pleno desarrollo. De hecho, más del 50% de las entregas a particulares ya se realizan de forma 100% online, tanto a través de la web como de la aplicación móvil de la compañía.

Esta combinación permite ofrecer una experiencia de compra flexible, accesible y adaptada a las nuevas necesidades de consumo, reafirmando el compromiso de OK Mobility con una movilidad moderna, eficiente y conectada.

