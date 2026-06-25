OK Mobility culmina su refinanciación de unos 300 millones y capta 130 millones de euros adicionales

OK Mobility Headquarters - OK Mobility

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.-

La plataforma de movilidad global ha formalizado la refinanciación de aproximadamente 300 millones de euros de deuda bancaria con la totalidad de sus entidades acreedoras. La compañía incorpora 130 millones de euros de financiación adicional aportada por fondos gestionados por Cheyne Capital para acelerar su estrategia de renovación de flota

OK Mobility ha formalizado la refinanciación de aproximadamente 300 millones de euros de deuda bancaria, reforzando su estructura y capacidad de financiación y extendiendo el calendario de vencimientos hasta 2033. A la operación se suma la entrada de una financiación adicional de 130 millones de euros mediante un acuerdo suscrito por fondos gestionados por Cheyne Capital destinada a impulsar la renovación de flota.



La operación se ha suscrito por unanimidad con un pool formado por 10 entidades financieras liderado por Santander, CaixaBank y BBVA, y contempla la reorganización de la deuda, incluyendo mecanismos de renovación de hasta cuatro años para la mayor parte de la financiación.



Joaquim Monclús, Chief Corporate Officer de OK Mobility, afirma: "Agradecemos la confianza y el respaldo de todas las entidades financieras que acompañan a OK Mobility. Esta operación nos proporciona una mayor visibilidad financiera a medio y largo plazo a la vez que nos dota de una mayor flexibilidad para la renovación continua de nuestra flota".



Respecto a la entrada de financiación adicional, esta operación se ha articulado a través de una estructura de financiación respaldada por activos (Asset-Backed Loan), destinada a la adquisición de flota.



En este sentido, Othman Ktiri, Fundador y Presidente Ejecutivo de OK Mobility, asegura: "El equipo financiero de OK Mobility ha hecho una gran labor. Aunque todavía queda trabajo por hacer, damos un paso más en la ejecución de nuestro plan estratégico OK Forward. La entrada de esta financiación adicional diversifica nuestras fuentes de financiación, complementando las ya existentes, y refuerza nuestra capacidad de renovación de flota, uno de los pilares de nuestro modelo de negocio".



Con estas operaciones, OK Mobility consolida una estructura financiera alineada con la ejecución de su plan estratégico, articulado en torno a palancas como la consolidación de sus operaciones propias en mercados estratégicos del sur de Europa, la expansión vía franquicias, la optimización organizativa y la aceleración de la transformación digital.



Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, el renting y la venta de vehículos, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a la demanda de movilidad de sus usuarios, la compañía cuenta con más de 80 Stores en España, Francia, Italia, Albania, Croacia, Emiratos Árabes, Gambia, Grecia, Malta, Marruecos, Montenegro, Portugal, Senegal, Serbia, Túnez y Turquía.



A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.



Más información en okmobility.com







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