OK Mobility Plus: la plataforma de movilidad presenta su nuevo servicio premium

Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 2025.-

Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 2025.-

Un selecto grupo del sector del lujo ha asistido a la inauguración del nuevo Lounge de OK Mobility Plus en el Aeropuerto de Palma de Mallorca. El nuevo servicio ofrece una flota de vehículos compuesta al 100% por marcas premium y top premium. Con OK Mobility Plus, la compañía refuerza su apuesta por ofrecer experiencias de movilidad exclusivas y personalizadas

OK Mobility, la plataforma de movilidad global, ha inaugurado su nuevo Lounge de OK Mobility Plus en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, un espacio diseñado para ofrecer a sus clientes más exigentes una experiencia de movilidad superior basada en la excelencia, el confort y la distinción.



OK Mobility Plus llega para redefinir la experiencia de movilidad, eliminando las fricciones del modelo de alquiler tradicional y ofreciendo una experiencia de movilidad ágil, sencilla y personalizada. El servicio Plus garantiza una reserva rápida y a medida, con confirmación inmediata del vehículo premium, modelo garantizado, precio cerrado con todas las coberturas, atención prioritaria y servicios adicionales como no repostaje, drop-off en terminal o entrega en ubicaciones acordadas con seguimiento digital sobre el estado de la entrega.



El acto de inauguración del nuevo Lounge, situado en el hall de la zona de Llegadas del Aeropuerto de Son Sant Joan, ha reunido a un grupo selecto de invitados, representantes del sector del lujo en la isla.



Durante el evento, Othman Ktiri, Presidente Ejecutivo y Fundador de OK Mobility, ha realizado el corte de cinta inaugural —acompañado por José Antonio García, director adjunto del Aeropuerto de Palma— y ha expresado su entusiasmo por este nuevo hito: "OK Mobility Plus representa la expresión más pura de nuestra filosofía: anticipar, simplificar, empatizar, resolver y cuidar. Este lanzamiento supone además otro paso en nuestra estrategia de crecimiento hacia un modelo de movilidad cada vez más humano". "Creemos que la verdadera excelencia no reside en el coche, sino en cómo hacemos sentir a quienes confían en nuestra marca; y queremos que nuestros clientes vivan esa excelencia no como un lujo, sino como una experiencia única y excepcional", ha destacado Ktiri.



Más allá de las ventajas del servicio, lo que verdaderamente distingue a OK Mobility Plus es el acompañamiento al cliente: un proceso de alquiler simple, atención al detalle, trato cercano y una integración natural entre la experiencia física y digital.



Se trata de un servicio elevado que pone a disposición de los usuarios una flota 100% premium y top premium, integrada por marcas como Audi, BMW, Maserati, Mini, Mercedes, o Porsche, con una amplia gama que va desde modelos como Mini o Audi A1 hasta deportivos como el Porsche 911; de ahí su lema: "From A1 to 911".



En el nuevo Lounge de OK Mobility Plus, el cliente vive la diferencia desde el primer momento: atención totalmente personalizada, proceso de alquiler sentado y acompañado, bebida de cortesía, check-in sin esperas y un espacio diseñado para transmitir calma y exclusividad, con una imagen diferenciada del resto de espacios de la zona.



Además de Mallorca, el servicio OK Mobility Plus está ya disponible en Ibiza, Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante, y se irá ampliando progresivamente a otros destinos estratégicos. Asimismo, y más allá del alquiler en aeropuerto, OK Mobility Plus ofrece entregas personalizadas a villas, hoteles, puertos y domicilios, reforzando la idea de comodidad, exclusividad y servicio a medida.







