OK Mobility pone en marcha OK Lean Factory, su propia fábrica de reacondicionamiento de vehículos

(Información remitida por la empresa firmante)

A la actividad logística que la firma de movilidad lleva a cabo en su instalación de OK Village, se suma ahora el reacondicionamiento de vehículos. OK Village ha supuesto una inversión de 5,5 millones de euros, sin contar la adquisición del inmueble, y la creación inicial de 50 puestos de trabajo

Calonge de Segarra, 25 de febrero de 2025.- OK Mobility ha dado comienzo a la actividad de reacondicionamiento de vehículos con OK Lean Factory, su propia fábrica ubicada en OK Village, la instalación automovilística de más de 43 hectáreas ubicada en Calonge de Segarra (Barcelona). Con esta incorporación, la compañía refuerza su actividad logística de VO, sumando ahora el reacondicionamiento de vehículos.



Desde su creación en 2021, OK Village ha supuesto una inversión de 5,5 millones de euros (sin contar la adquisición del inmueble), de los cuales 1,6 millones se han destinado a la fábrica de reacondicionamiento de vehículos seminuevos. Además, ha impulsado la creación inicial de 50 puestos de trabajo en la región.



OK Lean Factory ocupa dos de las seis naves que conforman OK Village, que cuenta con 80.000 m de almacenamiento exterior y 40.000 m de almacenamiento interior. La instalación dispone de espacio para la preparación y reacondicionamiento de vehículos seminuevos, con una capacidad de reparación modulable según la producción de VO provenientes de las flotas de movilidad de la compañía. Su infraestructura incluye 8 líneas de producción que garantizan la máxima eficiencia, 300 puntos de control para asegurar los más altos estándares de calidad y 12 cabinas de pintura en las que se emplean materiales de primera calidad.



La nueva fábrica destaca, además, por la aplicación de las más avanzadas técnicas de reparación SmartRepair y la incorporación de tecnología de última generación para la detección de daños y la apertura de órdenes de reparación en movimiento a través de un scanner de autodetección de daños. Este enfoque innovador permite a OK Mobility optimizar tiempos, reducir costes operativos y ofrecer un servicio más eficiente y cualitativo a sus clientes: concesionarios españoles y europeos.



El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha asegurado que: "OK Village es la herramienta con la que siempre he soñado. Se trata de un pilar estratégico para nuestra compañía y con la puesta en marcha de OK Lean Factory damos un paso cualitativo y transformador en nuestras operaciones, aportando mucho valor a nuestros clientes al entregar nuestros vehículos en un estado óptimo y garantizado", añade Ktiri.



OK Village opera bajo un modelo respetuoso con el entorno local, funcionando exclusivamente con energía limpia y renovable generada por paneles fotovoltaicos y reduciendo al mínimo el consumo de agua. Además, sus líneas de PreITV garantizan la máxima calidad en las reparaciones y el cumplimiento de las normativas de emisiones más exigentes. Todo ello se complementa con un enfoque de mejora continua basado en procesos Lean, que integra la recuperación de residuos y fomenta la formación permanente de sus técnicos, impulsando la eficiencia operativa y el desarrollo de talento en la región.



El Alcalde de Calonge de Segarra, Xavier Nadal, ha querido poner en valor que "OK Village no solo ha permitido recuperar la actividad industrial dando una nueva vida a una antigua fábrica de cerámica, sino que también ha impulsado la creación de empleo y dinamizado la economía local, siempre con un firme compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el entorno".







Contacto

Nombre contacto: OK Mobility

Descripción contacto: OK Mobility

Teléfono de contacto: 636800910