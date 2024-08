OK Mobility sigue expandiéndose en el sureste de Europa y entra en Bosnia y Macedonia

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de movilidad global aumenta su presencia a 17 países con la apertura de dos nuevas OK Stores en las capitales de Sarajevo y Skopje. Unas aperturas que consolidan la presencia de OK Mobility en destinos turísticos emergentes, dando respuesta al auge del 40% en la demanda de vehículos de alquiler en esta región

Palma de Mallorca, 20 de agosto de 2024.- OK Mobility entra en Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte con la apertura de dos nuevas OK Stores en las capitales de ambos países, Sarajevo y Skopje. De esta manera, la plataforma de movilidad global continúa ampliando su presencia geográfica a dos de los destinos turísticos emergentes del sureste de Europa, dando respuesta al incremento de un 40% en la demanda de reservas en esta región durante el último año.



Las nuevas OK Stores se ubican en el Aeropuerto Internacional de Sarajevo y en el Aeropuerto Internacional de Skopje que, con más de 1,3 millones y más de 3 millones de pasajeros en 2023 respectivamente, se han consolidado como algunos de los aeropuertos del sureste de Europa de más rápido crecimiento, reflejando el notable aumento del interés turístico por esta región.



Los Balcanes y el este de Europa se han convertido en una tendencia turística a nivel europeo, especialmente entre los viajeros españoles. Los precios asequibles, la mayor conectividad gracias a las rutas aéreas directas, sumado a la rica oferta cultural, gastronómica y paisajística, son algunos de sus principales atractivos. Así lo reflejan los datos de la llegada de turistas a países emergentes de esta región, como Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte, que en 2022 recibieron casi un millón y más de medio millón de turistas respectivamente, según cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT).



Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, asegura que "estamos encantados de anunciar la apertura de nuestras nuevas OK Stores en Sarajevo y Skopje, dos capitales que representan el dinamismo y el crecimiento del mercado turístico en el sureste de Europa. Nuestra marca es global, tanto para nosotros como para nuestros clientes, y lo seguimos demostrando. Asimismo, aunque parezca increíble, OK Mobility ya está presente en 17 países y tengo la suerte de poder decir que esto es solo el principio".



De esta manera, la red de la compañía, formada por más de 70 OK Stores, se extiende ya por España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Albania, Rumanía, Francia y Turquía; a los que se suman ahora Bosnia y Macedonia.



Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Sarajevo y Skopje en okmobility.com.



Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global con mayor crecimiento y proyección del mundo. A través del alquiler, la suscripción y la compra, OK Mobility ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 70 OK Stores ubicadas en 17 países: España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Albania, Rumanía, Francia, Turquía, Bosnia y Macedonia.



A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales, furgonetas camperizadas y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.



