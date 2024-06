'OK Mobility, The Showroom': la firma de movilidad presenta su nuevo concepto de Store de venta

(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata de un nuevo e innovador concepto de Store dedicada a la venta de vehículos seminuevos que la compañía pretende extender al resto del territorio nacional. Más de 150 personas han asistido al acto de inauguración de 'OK Mobility, The Showroom', en el que se ha presentado el proyecto artístico desarrollado junto con el aclamado artista Ricardo Cavolo

Palma de Mallorca, 19 de junio de 2024.- OK Mobility, la plataforma de movilidad global, inaugura 'OK Mobility, The Showroom' en Palma de Mallorca. Este nuevo espacio representa un innovador concepto de Store donde la compañía pone a disposición de sus clientes una amplia selección de su oferta de vehículos seminuevos, una de las más diversificadas del mercado actual, compuesta por más de 300 modelos y 43 marcas diferentes.



'OK Mobility, The Showroom' marca, además, el inicio de un ambicioso proyecto de expansión con el que la compañía tiene intención de extender geográficamente sus Stores de venta de vehículos seminuevos por el territorio nacional.



El anuncio de la apertura ha venido acompañado de un acto de inauguración del nuevo Showroom que ha contado con más de 150 invitados, entre amigos, colaboradores, empresas e instituciones locales, entre ellos el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien, junto con Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha realizado el corte de cinta inaugural.



Durante el acto, se ha presentado en exclusiva el proyecto artístico desarrollado junto con el ilustrador Ricardo Cavolo, artista aclamado en todo el mundo, quien ha afirmado que: "Utilizar un CUPRA Born como lienzo ha sido una experiencia increíblemente divertida e inspiradora. Hemos conseguido fusionar arte y movilidad, creando una pieza única que proyecta una simbiosis donde se entremezcla tanto mi propio estilo como la esencia de OK Mobility. Espero que todos los que vean esta obra sientan la misma emoción y energía que puse en ella al crearla".



En su firme compromiso con la economía circular, la compañía se ha marcado como objetivo impulsar la venta local a los residentes de la isla. En este sentido, Ktiri ha destacado que: "queremos que nuestros residentes se beneficien de la riqueza que genera el turismo en sus localidades; y una forma de lograrlo es dándoles la oportunidad de comprar un vehículo a un precio más competitivo gracias al turismo. Como parte de este propósito, seguiremos trabajando para extender este concepto a más ciudades, en nuestro objetivo de acercar una movilidad libre, flexible y accesible a todas las personas".



De esta manera, a la red formada por más de 70 OK Stores con la que OK Mobility cuenta en las principales ciudades de 15 países, se suma ahora el nuevo "OK Mobility, The Showroom" de Palma de Mallorca, donde, además de la venta, la compañía ofrece también los servicios de alquiler y de suscripción, proporcionando una experiencia de movilidad única y completa en un mismo espacio.



OK Mobility es la plataforma de movilidad global con mayor crecimiento y proyección del mundo. A través del alquiler, la suscripción y la compra, OK Mobility ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 70 OK Stores ubicadas en 15 países: España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Albania, Rumanía, Francia y Turquía.



