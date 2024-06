OK Yachts amplía su flota e incorpora la exclusiva BlueGame 74

(Información remitida por la empresa firmante)

La división de yachting de OK Group incorpora este exclusivo yate de 23 metros de eslora que destaca por su diseño moderno y versatilidad

Palma de Mallorca, 18 de junio de 2024.- OK Yachts, empresa dedicada al sector de yachting y que forma parte del holding empresarial OK Group, incorpora la BlueGame 74 a su flota. Un exclusivo yate que destaca por su moderno diseño y versatilidad excepcional, ofreciendo una experiencia náutica única.



Con una eslora de 22,8 metros y una manga de 5,60 metros, la embarcación tiene capacidad para hasta 12 personas y ofrece amplios espacios tanto en el interior como en el exterior. Su diseño exterior presenta líneas fluidas y deportivas, mientras que los interiores están decorados con materiales de alta calidad, proporcionando un ambiente exclusivo y acogedor. La distribución interna, está pensada para maximizar el confort y la habitabilidad de los usuarios.



El yate cuenta con múltiples áreas de entretenimiento, incluyendo una espaciosa cubierta principal y un ancho flybridge. Sus amplios y confortables tres camarotes, los tres con baño en suite incluido; un camarote extra para la tripulación con capacidad para dos personas; una equipada cocina con electrodomésticos de última generación; y un salón principal con cómodos sofás, aseguran una estancia única a bordo. Equipado con potentes motores, la Bluegame 74 garantiza un rendimiento excepcional en el agua. Toda una serie de prestaciones que la convierte en la embarcación ideal, ya sea para una escapada y recorrer Mallorca, o una semana y navegar por las cuatro Islas Baleares.



Iván Meléndez, CEO Business de OK Group, asegura que "todos estos sistemas avanzados de navegación junto a su versatilidad, funcionalidad y rendimiento, posiciona a este yate como una opción ideal para los amantes de la navegación que buscan una embarcación exclusiva que ofrezca confort y experiencias inolvidables. La incorporación de la Bluegame 74 a nuestra flota", subraya Meléndez "muestra el compromiso de la empresa con la excelencia y la innovación en el sector del yachting y en seguir incorporando nuevos modelos a nuestro servicio de chárter para atender las demandas y expectativas de nuestros clientes".



OK Yachts se distingue no solo por su flota de yachts, sino también por su enfoque en ofrecer un servicio de chárter personalizado y atento, asegurando que cada cliente viva una experiencia inigualable.



"Para nosotros es fundamental ofrecer el mejor servicio a nuestra exigente y diversa clientela", destaca Meléndez, "Y para que su única preocupación sea disfrutar de la navegación, nuestra tripulación, con el capitán al mando, se encargará de cuidar hasta el más mínimo detalle: desde realizar la compra para el aperitivo, los almuerzos y cenas a bordo, hasta encargarse de la reserva de restaurantes, Beach clubs y cualquier otra necesidad que el cliente necesite a bordo".



La nueva BlueGame 74, así como el resto de las embarcaciones de la flota de OK Yachts como la Fjord52, la Bekkers Azur 45, entre otras, ya están disponibles en okyachts.com



Próximamente, está prevista además la incorporación de nuevos modelos al portfolio de embarcaciones de la división de yachting de OK Group, lo que le permitirá seguir consolidándose como un referente en el sector, ofreciendo aventuras marítimas que combinan exclusividad, innovación y confort excepcional.







