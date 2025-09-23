OKasesores.es ofrece el apoyo que se necesita para centrarse en un negocio

(Información remitida por la empresa firmante)

OKasesores.es ofrece asesoramiento fiscal, contable y laboral personalizado para vivir tranquilo

Madrid, 23 de septiembre de 2025.- La vida del trabajador autónomo en España está llena de retos. No basta con contar con una buena idea o con una cartera de clientes consolidada: la burocracia y las obligaciones fiscales forman parte del día a día. Modelos, plazos, facturas, Seguridad Social e impuestos son aspectos que consumen tiempo y generan preocupación constante.



Ante esta situación, una gestoría autónomos se presenta como la opción más eficaz para garantizar que todo se encuentra en regla y que las obligaciones legales se cumplen de manera adecuada.



Funciones de una gestoría para autónomos

Una gestoría autónomos no se limita a tramitar documentos. Su finalidad es simplificar la relación con Hacienda y la Seguridad Social, asegurando el cumplimiento de cada obligación administrativa y fiscal.



Entre sus principales funciones se incluyen:



• Tramitación de altas y bajas en el RETA.



• Presentación de impuestos trimestrales y anuales (IVA, IRPF, modelos 130, 303, 390, 347, etc.).



• Gestión de facturas emitidas y recibidas.



• Elaboración y conservación de los libros contables obligatorios.



• Asesoramiento en deducciones fiscales y beneficios aplicables.



• Resolución de incidencias con la Administración.



De esta manera, el profesional autónomo puede mantener la tranquilidad de que su actividad cumple con todas las exigencias legales.



Ventajas de contar con una gestoría especializada en autónomos

La experiencia demuestra que externalizar la gestión fiscal y contable aporta ventajas evidentes. Entre las más destacadas:



1. Ahorro de tiempo



La dedicación al papeleo se reduce, lo que permite concentrar los esfuerzos en la actividad principal.



2. Reducción de errores



Los profesionales especializados se mantienen actualizados en materia legal, minimizando riesgos de sanciones por errores administrativos.



3. Optimización fiscal



Un servicio especializado identifica deducciones y beneficios que, de otra forma, pasarían desapercibidos.



4. Seguridad y confianza



El control de plazos y obligaciones evita sobresaltos y aporta tranquilidad en la gestión de cada trimestre.



5. Asesoramiento adaptado



Cada actividad presenta particularidades propias. Una gestoría autónomos adapta sus soluciones a las necesidades de cada sector.



Modalidades: gestoría online y presencial

Actualmente, se distinguen dos modalidades principales:



• Gestoría online: indicada para quienes digitalizan su documentación y prefieren resolver trámites de manera remota.



• Gestoría presencial: caracterizada por la atención tradicional y el trato cercano.



La mayor parte de las gestorías combinan ambos formatos, ofreciendo flexibilidad según las preferencias y necesidades de cada actividad.



Coste de una gestoría para autónomos

El coste habitual de una gestoría autónomos oscila entre 50 y 100 euros mensuales, dependiendo de la complejidad del negocio y de los servicios contratados.



Más que un gasto, constituye una inversión: ahorro de tiempo, reducción de estrés y, en la mayoría de los casos, un mayor aprovechamiento de los recursos fiscales disponibles.



Okasesores: gestoría autónomos de confianza

El servicio de okasesores.es está diseñado para facilitar el día a día del trabajador autónomo. El enfoque se centra en la claridad, la disponibilidad y la adaptación a cada perfil profesional.



• Asistencia completa desde el alta hasta la presentación de declaraciones.



• Adaptación a distintos sectores de actividad.



• Atención constante y resolutiva.



De esta forma, la gestoría actúa como un aliado estratégico, ofreciendo más que un simple servicio de tramitación.



Conclusión

El trabajo autónomo ya supone un esfuerzo considerable en la gestión de clientes, proyectos y proveedores. Delegar la parte fiscal y administrativa en una gestoría autónomos permite centrarse en la actividad principal con la seguridad de que todo se encuentra al día.



En Okasesores la prioridad es ofrecer soluciones claras y eficaces, con el objetivo de que cada profesional autónomo desarrolle su negocio sin preocupaciones administrativas.



Más información disponible en okasesores.es





