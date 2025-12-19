OKINAWA HARBORVIEW HOTEL: Hotel urbano renovado para estancias prolongadas

Okinawa Harborview Hotel - HOTEL MANAGEMENT JAPAN CO., LTD./PR NEWSWIRE

Habitaciones renovadas y salón club / Nuevo restaurante Teppanyaki Izumizaki A 10 minutos del aeropuerto / Cerca de la calle Kokusai / Punto de partida ideal para hacer turismo en Okinawa

TOKIO, 19 de diciembre de 2025 PRNewswire/ -- Gestionado por Hotel Management Japan Co., Ltd., el Okinawa Harborview Hotel (https://oka-hvh.com/en/), que celebra este año su 50º aniversario, es un hotel urbano muy apreciado en el corazón de Naha desde hace medio siglo. Para conmemorar este hito, el hotel ha llevado a cabo una importante renovación de sus habitaciones, el club lounge y los restaurantes. Ofrecemos una experiencia de estancia adaptada a diversas necesidades, ya sea como base para hacer turismo, viajes de negocios o estancias especiales para celebrar aniversarios. Podrá disfrutar de una estancia cómoda y de alta calidad en nuestras diversas habitaciones.

Cuatro puntos de valor añadido

1.Habitaciones renovadas: diseñadas para estancias prolongadas cómodas

Todas las habitaciones habrán sido completamente renovadas para octubre de 2025. Para los huéspedes que deseen acceder al salón club, estarán disponibles las habitaciones Club Executive Twin (60 m), Club Deluxe Twin (30 m) y Club Superior Twin (30 m). Las habitaciones Standard Twin (25 m) también se han renovado para satisfacer una mayor variedad de necesidades de los huéspedes. Las ventajas de las habitaciones Club incluyen el uso del salón antes del check-in y después del check-out, desayuno gratuito y un 10% de descuento en los restaurantes del hotel.

2. Club Lounge: uno de los más grandes de Naha; relajación hasta medianoche

El Club Lounge, situado en la última planta y abierto de 11:00 a 24:00, ha ampliado su zona de mesas y ofrece una variada selección de comida y bebida durante todo el día, desde el desayuno y la hora del té hasta la cena y las copas nocturnas. Abierto hasta medianoche, es el lugar perfecto para disfrutar de un momento más de relajación después de regresar de un largo día de turismo. Entre los platos destacados se incluyen algunos que solo se pueden degustar aquí, como el tradicional roast beef del hotel, platos elaborados con ingredientes de Okinawa, shabu shabu de cerdo y fideos soba de Okinawa.

3. Nuevo restaurante Teppanyaki Izumizaki: una experiencia gastronómica para los cinco sentidos

El tema del nuevo restaurante teppanyaki es Fusión de la tradición y la modernidad de Ryukyu. El espacio está decorado con cristalería Ryukyu y cerámica tradicional Yachimun de Tsuboya. La actuación en directo al otro lado de la barra es una experiencia entretenida en sí misma. Los comensales pueden saborear lujosamente la abundancia de Okinawa con ternera Ishigaki, ternera Motobu y ternera Kobe, junto con marisco fresco de los mares cercanos y verduras locales de temporada.

4. Ubicación: una base de operaciones para hacer turismo y excursiones

El hotel está idealmente situado a unos 10 minutos en coche del aeropuerto de Naha. Se encuentra a solo 10 minutos a pie de las estaciones de Tsubogawa o Asahibashi del Yui Rail. Esto permite a los huéspedes comenzar sus actividades turísticas o de negocios inmediatamente después de su llegada. Su proximidad a la calle Kokusai y a la Oficina Prefectural lo hace ideal para ir de compras, explorar la gastronomía y pasear por la ciudad. Los huéspedes no solo tienen acceso a los principales puntos de interés de la ciudad, sino que también pueden realizar cómodamente excursiones de un día tanto a los lugares pintorescos del sur como a los populares lugares turísticos del norte.

https://oka-hvh.com/en/

Perfil de la compañía para Hotel Management Japan Co., Ltd.

Hotel Management Japan Co., Ltd. gestiona 24 hoteles en todo Japón, con un total de 7.671 habitaciones y 3.368 empleados. La empresa gestiona sus propias marcas, Oriental Hotels y Hotel Oriental Express, así como otras marcas conocidas, como Hilton, Sheraton y Hotel Nikko. (Actualizado en octubre de 2025)https://www.oriental-hotels.com/en/hotellist/

