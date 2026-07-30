Oktoberfest y cultura popular; el frankfurt como punto de encuentro - IA/Leo Boeck

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de julio de 2026.- Leo Boeck reivindica el papel del frankfurt en las celebraciones colectivas con motivo del Oktoberfest Barcelona 2026, que se celebrará del 24 de septiembre al 11 de octubre en el pabellón 8 de Fira, en L’Hospitalet de Llobregat

Hay celebraciones que no se entienden sin una mesa compartida: música, conversaciones, brindis, gastronomía y grupos de personas que se reúnen para vivir una experiencia conjunta. En este contexto, el frankfurt ha dejado de ser únicamente un producto gastronómico para convertirse también en una parte reconocible de la cultura popular.

Con motivo del Oktoberfest Barcelona 2026, Leo Boeck reivindica el papel del frankfurt y de las salchichas alemanas como elementos de encuentro, capaces de reunir a amigos, familias, clientes y profesionales alrededor de una misma mesa.

La nueva edición del Oktoberfest se celebrará del 24 de septiembre al 11 de octubre de 2026, de jueves a domingo, y estrenará ubicación en el pabellón 8 de Fira, en L’Hospitalet de Llobregat.

Leo Boeck participará como proveedor de frankfurts de gran calidad y contará con un espacio propio dentro del recinto. Desde este espacio, la marca acercará a los asistentes su manera de entender el producto: una combinación de calidad, tradición, sabor y momentos compartidos.

Durante las diferentes jornadas del Oktoberfest en L’Hospitalet, el público podrá probar una amplia selección de productos Leo Boeck. La oferta incluirá distintas especialidades de salchichas alemanas, entre ellas variedades como el frankfurt, la cervela o la bratwurst, además de otros productos que completarán la propuesta gastronómica del evento.

Gastronomía alemana, fiesta y comunidad

El Oktoberfest es una celebración de origen alemán que ha traspasado fronteras hasta formar parte del calendario festivo de numerosas ciudades. Su éxito no se explica únicamente por la cerveza, la música o la gastronomía alemana, sino también por su capacidad para crear comunidad.

Sentarse en una mesa compartida, brindar, cantar, conversar con otros asistentes o descubrir nuevas variedades de frankfurts son pequeños rituales que convierten un encuentro en una experiencia colectiva.

En celebraciones como el Oktoberfest, la comida funciona como punto de partida. Alrededor de un frankfurt nacen conversaciones, debates sobre combinaciones, anécdotas y momentos que se recuerdan mucho después de que termine la fiesta.

El frankfurt, además, está presente en muchos otros escenarios vinculados a la cultura popular: fiestas mayores, conciertos, festivales, eventos deportivos, verbenas, ferias y encuentros al aire libre. Se trata de un producto fácil de reconocer y compartir, pero con suficientes variedades y elaboraciones como para ofrecer experiencias gastronómicas muy diferentes.

Para Leo Boeck, esta dimensión social forma parte de la propia identidad del producto. El frankfurt no solo se come: también actúa como una excusa para reunirse, compartir mesa y generar nuevas historias.

Concursos y sorteos antes del Oktoberfest

La participación de Leo Boeck en el Oktoberfest Barcelona 2026 comenzará antes de la apertura del recinto.

Desde ahora y durante las semanas previas al inicio del evento, la marca activará a través de sus redes sociales diferentes concursos, sorteos y experiencias relacionadas con el Oktoberfest.

Estas iniciativas permitirán acercar la celebración a la comunidad antes del 24 de septiembre, generar expectación y ofrecer diferentes oportunidades para participar en las actividades vinculadas a la presencia de Leo Boeck en el evento.

Las redes sociales de la marca se convertirán así en el primer punto de contacto con el Oktoberfest, con contenidos y acciones que invitarán al público a comenzar a vivir el ambiente de la fiesta durante las semanas anteriores.

Las distintas mecánicas, premios y fechas de participación se irán comunicando progresivamente a través de los canales oficiales de Leo Boeck.

Una nueva ubicación para seguir compartiendo la tradición

El traslado del Oktoberfest Barcelona al pabellón 8 de Fira, en L’Hospitalet de Llobregat, supone una de las principales novedades de la edición de 2026.

La nueva ubicación permitirá seguir haciendo crecer una celebración que combina tradición, gastronomía, música y entretenimiento, manteniendo intacta su esencia: reunir a las personas alrededor de una experiencia compartida.

Para Leo Boeck, estar presente en este tipo de eventos también es una manera de reivindicar el valor cultural de la gastronomía. Las recetas, los productos y las formas de consumirlos evolucionan, pero su función social continúa siendo la misma: crear momentos de encuentro.

Del 24 de septiembre al 11 de octubre, el pabellón 8 de Fira se convertirá en un gran espacio de celebración de la cultura alemana y popular. Un lugar en el que la música, los brindis y los frankfurts volverán a compartir protagonismo.

Porque muchas de las mejores historias comienzan de la misma manera: con unas cuantas personas alrededor de una mesa y algo bueno para compartir.

Sobre Leo Boeck

Leo Boeck es una marca especializada en la elaboración de frankfurts, salchichas alemanas y otros productos cárnicos de gran calidad.

Desde 1927, la compañía combina tradición, selección de materias primas y experiencia en la elaboración para ofrecer productos dirigidos tanto al canal de la restauración y la hostelería como al consumo en el hogar.

Bajo el posicionamiento El frankfurt que nos une, Leo Boeck defiende el papel del frankfurt como catalizador de conversaciones, celebraciones y momentos compartidos.

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Contacto: Leo Boeck

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