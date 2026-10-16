Oktoberfest regresa al Yumbo Centrum de Maspalomas con una programación de tres días

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(Información remitida por la empresa firmante)

El evento, que cuenta con entrada gratuita, ofrece propuestas gastronómicas y musicales para residentes y visitantes en Playa del Inglés

Maspalomas, 16 de octubre de 2026.- Oktoberfest Maspalomas abre hoy sus puertas para celebrar tres jornadas de gastronomía, cerveza y música en la Plaza Central del Yumbo Centrum, en Playa del Inglés. Organizado por Viajes Canarias Europa, el encuentro se desarrollará hasta el domingo 18 de octubre con entrada gratuita, en una propuesta dirigida tanto a residentes como a visitantes de Gran Canaria.



La celebración trasladará al sur de la isla el ambiente de la fiesta bávara, combinando actuaciones en directo, propuestas gastronómicas y espacios para disfrutar con amigos y familia.



La programación musical contará con la orquesta Blechbuckel, dirigida por Karsten Weber, que ha viajado desde Alemania para participar en el festival. Las charangas tendrán también un papel destacado: 101 Brass Band llega desde Tenerife para actuar hoy viernes 16 y el domingo 18 de octubre, mientras que la Banda de Agaete se sumará mañana sábado 17, aportando ritmo y animación a la jornada.



La oferta musical se completará con las sesiones de DJ Ulises Acosta, DJ René de Mix Radio y DJ Juani Reyes, procedente de Buenos Aires, Argentina, que aportarán diferentes estilos y una dimensión internacional a la programación del fin de semana.



La gastronomía será otro de los grandes atractivos del evento. Los food trucks All or Nothing Burger, Axel Smash y Off Hot Dog formarán parte de la oferta, a la que se unirá Bandera Tapas y Copas. Cada establecimiento adaptará su carta e incluirá un producto especial inspirado en la gastronomía bávara, además de sus propias especialidades. También estará presente Kalentitos Churrería, que aportará el toque dulce a las tres jornadas de celebración.



Paulaner será la cerveza oficial de Oktoberfest Maspalomas, a través de Incabe. El festival contará también con Growls Craft Beer, con su propuesta de cerveza artesanal elaborada en Canarias, y con Neos Beer, que se suma a la oferta de cervezas artesanales del evento.



Con esta celebración, Viajes Canarias Europa propone una cita de ocio en Maspalomas que conecta la tradición bávara con el carácter turístico e internacional del destino y con la participación de empresas y artistas regionales e internacionales.



Tres jornadas de celebración

Oktoberfest Maspalomas abrirá hoy, viernes 16 de octubre, de 18:00 a 02:00 horas; continuará el sábado 17, de 12:00 a 02:00 horas, y finalizará el domingo 18, de 12:00 a 20:00 horas.



La entrada al recinto será gratuita durante las tres jornadas y las consumiciones se abonarán por separado. La información y las novedades del festival pueden consultarse en www.oktoberfestcanarias.com y en el perfil de Instagram @maspalomasoktoberfest.



Patrocinadores y colaboradores

Oktoberfest Maspalomas está organizado por Viajes Canarias Europa y cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Turismo de Maspalomas, Turismo de Islas Canarias, MMT Fest, Sonocom, Agencia Guapos, Paulaner, Schauinsland-Reisen, Lopesan Hotel Group, Hospiten, Hotel Ritual Maspalomas, Dunas Hotels & Resorts, El Rincón Canario, Mix Radio y Canarias Emergencias.



Su apoyo contribuye a hacer posibles tres jornadas de celebración en la Plaza Central del Yumbo Centrum.

Contacto

Nombre contacto: Elena Zamora Garcia

Descripción contacto: Oktoberfest Maspalomas

Teléfono de contacto: 646492038



