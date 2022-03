Ola Electric incorpora a su directorio a Prabhakar Patil

- Ola Electric incorpora a su directorio al ex consejero delegado de LG Chem Power, Prabhakar Patil

Muestra sus plantas de fabricación de células

BENGALURU, India, 17 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Ola Electric, el principal fabricante de vehículos eléctricos de la India, incorporó a su directorio al doctor Prabhakar Patil, ex consejero delegado de LG Chem Power.

Dando la bienvenida al doctor Patil al Consejo de Administración de Ola Electric Mobility, Bhavish Aggarwal, fundador y consejero delegado de Ola, explicó: "Estamos invirtiendo profundamente en I+D central para crear tecnologías de células avanzadas autóctonas, así como invertir en la fabricación a gran escala de baterías. Espero con ansias a trabajar en estrecha colaboración con el doctor Prabhakar, según vamos profundizando en nuestro enfoque e inversiones en la investigación avanzada de células, así como en la fabricación a gran escala para construir las mejores tecnologías de baterías aquí mismo en India y crear un centro global de vehículos eléctricos con nuestra Futurefactory en su centro".

Añadió: "Ya hemos solicitado el plan PLI del gobierno de la India por valor de 2.400 millones de dólares para desarrollar células avanzadas y estableceremos una planta de fabricación de células de última generación con una capacidad de hasta 50GWh aquí mismo en la India. La experiencia del doctor Prabhakar nos ayudará a acelerar este proceso de traer células diseñadas y fabricadas localmente al mercado".

Como parte de los planes de la empresa para aumentar su I+D central en química y fabricación de células avanzadas, así como otras tecnologías de baterías y nuevos sistemas de energía, Ola Electric está buscando oportunidades en todo el mundo para realizar inversiones estratégicas en empresas centradas en la investigación de química de células avanzadas como así como otras tecnologías de batería que permitirán a la compañía proporcionar una mayor densidad y un mayor rendimiento de la batería para su próxima gama de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas.

Al unirse al Consejo de Movilidad Eléctrica de Ola, el doctor Patil comentó: "Estoy encantado de unirme al equipo de Ola y hacer lo que pueda para apoyar su búsqueda para transformar fundamentalmente los principales segmentos del sistema de movilidad eléctrica de la India para hacerlo sostenible y autosuficiente".

El doctor Prabhakar Patil se une a Arun Sarin, ex consejero delegado de Vodafone Group, a BVR Subbu, ex director general de Hyundai Motor India, a Sumer Juneja, socio gerente de SoftBank Vision Fund, a Jaime Ardila Gomez, ex vicepresidente ejecutivo y director general para Sudamérica de General Motors, TVG Krishnamurthy y Bhavish Aggarwal, fundador y consejero delegado de Ola en el directorio de la compañía.

Enlace al blogpost de Bhavish Aggarwal, fundador y consejero delegado de Ola: https://blog.olaelectric.com/ola-electric-appoints-former-lg-chem-power-ceo-prabhakar-patil-to-its-board/

Acerca de Ola

Ola es la plataforma de movilidad más grande de la India. Ola revolucionó la movilidad urbana al ponerla disponible bajo demanda para más de mil millones de personas en 3 continentes. Hoy, Ola continúa moviendo al mundo hacia la movilidad sostenible a través de su plataforma de transporte compartido, así como a través de vehículos eléctricos avanzados fabricados en su Futurefactory, la fábrica de vehículos de dos ruedas más grande, avanzada y sostenible del mundo. Ola también opera su nueva plataforma de comercio de vehículos con Ola Cars, que ofrece a los consumidores compras, ventas y propiedad de vehículos digitales y sin interrupciones. Ola se dedica a hacer la transición del mundo a la movilidad sostenible y hacer que el mundo sea mejor de lo que lo encontramos.

