Olafur Eliasson crea una evocadora experiencia de profundidad marina para el nuevo ARTIS-Aquarium en Ámsterdam

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ARTIS va a presentar durante este otoño una nueva instalación encargada al artista de renombre internacional Olafur Eliasson en el nuevo ARTIS-Aquarium. Para la monumental rotonda, Eliasson está creando una obra de arte multisensorial que invita a los visitantes a interactuar con las profundidades marinas: un lugar donde casi nadie ha estado.

"Al acercarse a Deep seeing currents, uno se ve envuelto lentamente por la oscuridad y los sonidos de la vida submarina, capas de cacofonía oceánica: cantos de ballenas, el retumbar de las chimeneas hidrotermales y ruidos artificiales, entre otros. Las vibraciones se sienten en todo el cuerpo, emulando la experiencia de la presión en las profundidades marinas. Por encima y alrededor, las luces destellan y parecen descender como la hipnótica circulación de la nieve marina, las partículas orgánicas e inorgánicas esenciales para la vida en las profundidades marinas", explicó el artista. También afirmó: "Creo que limitar un sentido puede ayudarnos a desbloquear los demás, lo cual es clave para evocar este entorno inimaginable".

El arte, la ciencia y la naturaleza convergen

Gracias a esta instalación, ARTIS conecta arte, ciencia y naturaleza. A través del sonido, la luz y el tacto, Deep seeing currents hace que el entorno alienígena de las profundidades marinas sea físicamente perceptible dentro de la rotonda del acuario. La obra se integra a la perfección con la esencia del nuevo acuario, que permite a los visitantes experimentar cómo todo en la Tierra está conectado con el agua, desde las profundidades oceánicas hasta la vida cotidiana en tierra firme.

El nuevo ARTIS-Aquarium

El ARTIS-Aquarium, un emblemático monumento nacional ubicado en Ámsterdam, Países Bajos, que data de 1882, ha sido objeto de una extensa restauración en los últimos años y reabrirá sus puertas al público en junio de 2026. El nuevo acuario no es solo un lugar para la vida acuática, sino también un espacio museístico donde la arquitectura, las instalaciones, la ciencia y el arte se unen para narrar una nueva historia sobre la relación entre los seres humanos, el agua y la naturaleza. Uno de los acuarios más antiguos del mundo se ha transformado en una experiencia cultural contemporánea. Gracias a la incorporación de la instalación de Eliasson, el acuario adquiere una nueva dimensión, donde convergen el asombro, la experiencia y la urgencia.

La instalación de Olafur Eliasson podrá visitarse a partir del 3 de octubre de 2026

Hecha posible en parte por el Fondo Mondriaan.

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