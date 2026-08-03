(Información remitida por la empresa firmante)

-Olares presenta su nube de IA personal en IFA 2026, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de IA de la UE

Tras recaudar 2,34 millones de dólares en Kickstarter, la empresa de código abierto presentará su dispositivo equipado con RTX 5090M en el pabellón H5.2, stand 454, del 4 al 8 de septiembre.

SAN FRANCISCO, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Olares, la empresa emergente de nube de IA personal, anunció hoy el debut europeo de Olares One en IFA Berlín 2026. Este lanzamiento presenta una plataforma basada en agentes que combina hardware de última generación con un sistema operativo de código abierto, diseñado para llevar la IA y la verdadera propiedad de los datos directamente al mercado europeo de consumo.

El debut coincide con la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia de la Ley de IA de la UE, lo que refuerza la demanda de sistemas de IA que mantengan los datos fuera de servidores de terceros. Olares responde a esta demanda con computación local basada en su sistema operativo de código abierto. Los modelos locales y los agentes siempre activos se ejecutan de forma nativa para analizar documentos confidenciales, generar recursos visuales y automatizar investigaciones de múltiples pasos, procesando el trabajo directamente en el lugar donde se encuentra.

Equipado con una GPU NVIDIA RTX 5090M y un procesador Intel Core Ultra 9 275HX, Olares One está diseñado para gestionar cargas de trabajo complejas directamente en el escritorio del usuario. Este debut se basa en el éxito de su campaña de Kickstarter en enero, lo que valida la fuerte demanda global de IA privada diseñada para el trabajo real.

"El liderazgo regulatorio de Europa refleja una demanda universal de IA confiable", afirmó Peng Peng, fundador de Olares. "Olares One demuestra que la privacidad, la transparencia y el rendimiento pueden coexistir en tu escritorio".

Experimente la era de agentes en IFA. Olares invita a medios de comunicación, desarrolladores, socios y entusiastas de la tecnología a experimentar de primera mano el ecosistema de Olares One en IFA 2026, pabellón H5.2, stand 454.

Acerca de Olares

Con una financiación total de 100 millones de dólares, Olares se dedica a democratizar la IA mediante software de código abierto e infraestructura propiedad del usuario. Su producto estrella, Olares One, es una nube de IA personal con tecnología RTX 5090M que ejecuta modelos locales y agentes siempre activos en entornos seguros, con implementación de aplicaciones con un solo clic desde Olares Market y un sistema operativo de código abierto totalmente auditable.

Más información en https://www.olares.com/.

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