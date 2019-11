COMUNICADO: OLIMINA3 mejora la calidad de vida de mujeres que han tenido cáncer de mama

Publicado 06/11/2019 9:38:02 CET

Muchas mujeres que han tenido cáncer de mama deben tomar una medicación basada en inhibidores de la aromatasa para evitar una recaída lo que, en algunos casos, les provoca inflamación y dolores en las articulaciones, también llamadas artralgias. Esta circunstancia hace que la calidad de vida se vea reducida, hasta el punto de que un 40% de las pacientes interrumpen el tratamiento pautado por su médico, principalmente por estos efectos secundarios

Después de sobrevivir a un cáncer de mama, la mayor preocupación de cualquier mujer es no volver a recaer, ya que esta enfermedad no termina con una operación y las posteriores sesiones de quimioterapia o radioterapia. El tratamiento posterior, de entre 5 y 10 años de duración, tanto con tamoxifeno como con inhibidores de aromatasa son eficaces a la hora de reducir el riesgo de una recaída y la nueva aparición de cáncer pero, al mismo tiempo, pueden generar a sus pacientes inflamación y dolor articular. Molestias que si se convierten en crónicas, pueden llegar a mermar su calidad de vida hasta el punto de que no finalizan el tratamiento pautado por su médico hasta en un 40% de los casos. Hoy en día los tratamientos disponibles para reducir esos dolores musculares son antinflamatorios o analgésicos tradicionales, e incluso opiáceos, pero todos estos medicamentos no pueden ser tomados de forma continuada.

Pensando en mejorar la calidad de vida de estas pacientes se ha desarrollado OLIMINA3 ®, un suplemento alimenticio 100% natural, sin efectos secundarios y con propiedades antinflamatorias demostradas en estudios científicos llevados a cabo con pacientes que habían superado el cáncer de mama. Los tres ingredientes de OLIMINA3® son:

Hytolive®, formulación específicamente desarrollada a base de polifenoles del aceite de oliva virgen extra con elevadas concentraciones de hidroxitirosol y tirosol que tiene propiedades antinflamatorias

Omega 3, ácidos grasos altamente purificados de origen marino que, además, contribuyen a reducir el riesgo de sufrir enfermedades coronarias y ayudan en procesos inflamatorios

Curcumina, compuesto natural que se produce en la raíz de la cúrcuma, muy utilizado en la dieta asiática y que cuenta con propiedades antioxidantes y antinflamatorias.

El estudio clínico indicó una reducción de la inflamación en un 70% de las pacientes Para comprobar la eficacia de OLIMINA3®, se ha llevado a cabo un estudio clínico en España con pacientes de los hospitales de La Paz, Ramón y Cajal, Puerta del Hierro y el grupo Quirón. El objetivo del estudio era demostrar que la exclusiva combinación de ingredientes naturales de OLIMINA3® genera una sinergia con efectos estadísticamente significativos en los niveles de PCR (Proteína C Reactiva) por un lado y, por otro, en la dimensión del dolor articular asociado al tratamiento con inhibidores de aromatasa, terapia prescrita en el tratamiento del cáncer de mama sensible a hormonas.

El equipo científico se centró en desarrollar una fórmula que pudiera ayudar a las pacientes a luchar contra la inflamación, evidenciada por un descenso de los niveles de la Proteína C Reactiva (PCR) en sangre y en ciertos casos, una mejora del bienestar de los pacientes. Las concentraciones altas de PCR en sangre evidencian procesos inflamatorios en el cuerpo.

Los resultados indicaron que las pacientes que habían tomado OLIMINA3®, consiguieron una reducción del PCR del 35%. También demostraron que estas pacientes redujeron todos los parámetros de las escala del dolor (BPI, del MD Anderson), llegando hasta los 2,8 puntos, o lo que es lo mismo, una reducción significativa de la intensidad del dolor de hasta un 60%.

Este ensayo que proyecta unos datos clínicamente relevantes, se realizó en colaboración con médicos de la Universidad de Duke en Estados Unidos y fue publicado por el Journal of Clinical and Translational Oncology

Se trata de un producto coadyuvante que no pretende diagnosticar, tratar, curar, ni prevenir ninguna enfermedad, pero sí mejorar la calidad de vida de las mujeres que han superado un cáncer de mama.

PVPr: 39,90€

