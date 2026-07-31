OlloBot lanzará OlloNi SS1 en Kickstarter antes de su debut en IFA Berlín

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La marca de robots familiares OlloBot hará su debut en IFA Berlín en septiembre y planea lanzar Kickstarter para su último producto, el OlloNi SS1, a finales de agosto. Esta también marcará la primera vez que OlloBot trae su narrativa de producto completa y su filosofía de compañía emocional al mercado de consumo europeo.

El OlloNi SS1 es un robot de compañía familiar basado en la filosofía de diseño de "Percibir, Comprender, Acompañar". Impulsado por el sistema de núcleo emocional EmpathCore y el motor de grabación emocional Affinilog, aprende gradualmente los hábitos y estados emocionales del usuario a través de cada interacción. Con el tiempo, cada respuesta se adapta mejor a las preferencias de la persona. El producto también incluye un Módulo Corazón de Memoria extraíble, que los usuarios pueden considerar como un registro portátil y permanente de la conexión emocional, de modo que incluso si cambian de dispositivo, los momentos compartidos con OlloNi nunca se pierden.

OlloNi SS1 también cuida los pequeños detalles. Responde mediante el tacto, el sonido y las expresiones, por lo que la "compañía" no se limita a preguntas y respuestas de voz, sino que se convierte en algo que los usuarios pueden sentir de verdad. El producto también incluye una función de Captura Automática que, con el permiso del usuario, graba automáticamente los momentos familiares más preciados. Todo el contenido se almacena localmente y los usuarios pueden ajustar esta configuración en cualquier momento. Para OlloBot, la tecnología nunca ha consistido en presumir, sino en ayudar a las familias a conservar los pequeños momentos cotidianos que realmente importan.

"Queríamos que OlloNi SS1 fuera más que una máquina; queríamos que fuera un compañero dispuesto a tomarse el tiempo para comprenderte de verdad", dijo Lyn Fang, fundadora de OlloBot. "Desde el principio, nos hemos hecho una pregunta: ¿cómo sería si un producto pudiera sentir tu presencia?".

El stand de IFA se centrará en el tema "Toca. Siente. Conecta.", traduciendo la filosofía de la marca de "Percibir, Comprender, Acompañar". En lugar de simplemente presentar OlloNi SS1, el stand está diseñado como una serie de momentos interactivos, invitando a los visitantes a tocar, hablar y simplemente sentarse con los dispositivos, para que la conexión emocional de la que habla la marca se sienta en el momento, en lugar de describirse a posteriori.

Antes de IFA, OlloBot ya ha comenzado una serie de actividades preparatorias en Norteamérica. La marca organizará un evento pop-up presencial en Pika Park, Houston, este verano.

La campaña de Kickstarter para OlloNi SS1 se lanzará oficialmente a finales de agosto. Los primeros patrocinadores tendrán la oportunidad de adquirir el producto a un precio especial y participar en la creación de la comunidad de la marca. Tras el lanzamiento de la campaña, OlloBot también planea organizar un evento presencial durante la Semana Tecnológica de San Francisco en octubre, un momento clave en la recta final de la campaña que contribuirá a aumentar la visibilidad de la marca. Detrás de esta serie de pasos hacia los mercados norteamericano y europeo, OlloBot está poniendo en práctica, paso a paso, la siguiente convicción: la verdadera compañía merece ser tomada en serio.

Acerca de OlloBot

OlloBot es una marca de robots de compañía desarrollada por Ollobot Robotics Limited, una empresa con sede en Hong Kong y miembro de BizConf Technology Co., Ltd. (SZSE: 300578). Se especializa en inteligencia artificial integrada y en el desarrollo de robots de cibermascotas de compañía con IA, proactivos y centrados en la familia. La marca se enfoca en crear IA integrada con inteligencia emocional que aporta calidez, presencia y una conexión genuina a los hogares modernos. Pionera en la categoría de cibermascotas, OlloBot integra la IA y la robótica en entornos domésticos reales para replantear la forma en que las familias se conectan con la tecnología y para hacer que la vida en el hogar sea más significativa y enriquecedora emocionalmente.

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