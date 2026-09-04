OlloBot presenta OlloNi SS1 en IFA Berlín 2026, mostrando una nueva visión para la compañía de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 4 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- OlloBot ha presentado su último robot de compañía, OlloNi SS1, durante la celebración de IFA Berlín 2026, que se lleva a cabo del 4 al 8 de septiembre, marcando el debut europeo del producto. En el expositor H1.2-174, y bajo el lema "Toca. Siente. Conecta.", OlloBot presenta su visión de la compañía con IA de próxima generación, al mismo tiempo que explora el futuro de la emergente categoría de mascotas virtuales.

A medida que avanza la IA integrada, gran parte de la industria sigue centrada en los servicios, los asistentes domésticos y los robots humanoides diseñados para poner en marcha la eficiencia en las tareas. OlloBot está tomando un camino diferente, priorizando la conexión emocional a largo plazo. "La pregunta clave no es solo qué pueden hacer los robots, sino qué relaciones pueden construir", explicó Lyn Fang, fundadora de OlloBot.

Esta filosofía se refleja dentro del posicionamiento de OlloBot en la industria de la IA encarnada. La empresa considera a Cyber Pet como una nueva categoría en la intersección de la IA emocional y la IA física, gracias a su combinación de software inteligente con interacción corporal. Diseñado como algo más que una máquina orientada a tareas, OlloNi tiene como objetivo pasar a convertirse en un socio de IA capaz de interactuar con el mundo físico, comprender las preferencias cambiantes y desarrollar relaciones significativas a través de la compañía continua y las experiencias compartidas.

OlloNi SS1 está diseñado para interpretar las interacciones del usuario y las señales contextuales, consiguiendo una interacción más natural y empática por medio de su motor de inteligencia emocional EmpathCore. La experiencia se enriquece aún más gracias al sistema de interacción Affinilog y el módulo Memory Heart, que admiten interacciones personalizadas, preservan recuerdos significativos y fomentan relaciones que evolucionan con el tiempo.

Con el fin de garantizar un lanzamiento responsable del producto, OlloBot ha reprogramado la campaña de financiación colectiva de Kickstarter, prevista inicialmente para finales de agosto. Esta decisión es un reflejo de cara al compromiso de la empresa con la preparación a largo plazo del producto y una estrategia de lanzamiento bien planificada, dentro de un contexto de evolución de las normativas y el mercado. OlloBot tiene previsto compartir más novedades sobre OlloNi SS1 en los próximos meses e invita a consumidores, aficionados a la tecnología y posibles patrocinadores a seguir sus canales oficiales en redes sociales para estar al día de las últimas novedades y noticias sobre el lanzamiento.

Todos los visitantes de IFA Berlín 2026 están invitados a conocer de primera mano OlloNi SS1 en el expositor H1.2-174 y explorar la visión de OlloBot sobre robots de compañía con inteligencia emocional.

Acerca de OlloBot

OlloBot es una marca de robots de compañía desarrollada por Ollobot Robotics Limited, una empresa con sede en Hong Kong y miembro de BizConf Technology Co., Ltd. (SZSE: 300578). La marca se centra en crear IA encarnada emocionalmente inteligente que aporta calidez, presencia y una conexión genuina a los hogares modernos.

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