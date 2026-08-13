Olympus anuncia un acuerdo de distribución global con Endocision para su sistema de criobiopsia respiratoria

(Información remitida por la empresa firmante)

Este dispositivo portátil está diseñado para satisfacer diversas necesidades clínicas.

WESTBOROUGH, Mass., 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Olympus Corporation (Olympus), una empresa global de tecnología médica comprometida con el avance de la atención médica mediante endoscopia, anunció hoy un acuerdo de distribución global exclusivo con Endocision para un sistema de criocatéter flexible portátil de un solo uso.

En virtud del acuerdo, Olympus será el distribuidor global exclusivo de la plataforma Endocision, diseñada para respaldar diversos procedimientos broncoscópicos diagnósticos y terapéuticos. Olympus y Endocision prevén su lanzamiento comercial en Estados Unidos, Canadá y Europa a principios del próximo año.

Este acuerdo ampliará y mejorará la cartera de productos respiratorios de Olympus, que incluye la ecografía endobronquial (EBUS), la cual desempeña un papel clave en la visualización y biopsia de tejido pulmonar y ganglios linfáticos.

"Este acuerdo con Endocision pone de relieve el compromiso de Olympus con el fortalecimiento de nuestras soluciones respiratorias, que abarcan desde la broncoscopia periférica y la EBUS radial hasta los broncoscopios de un solo uso que proporcionan el endoscopio adecuado en cada situación", declaró Seiji Kuramoto, consejero delegado y jefe de la División de Soluciones Quirúrgicas e Intervencionistas de Olympus. "Nuestra colaboración aúna la experiencia de Olympus en tecnología de ultrasonido y el enfoque innovador de Endocision en criotecnología para contribuir a mejores resultados para los pacientes".

El sistema de criocatéter ofrece portabilidad y versatilidad

El diseño portátil del sistema no requiere una fuente de alimentación eléctrica ni grandes tanques de CO2 para funcionar, lo que amplía el acceso a la criobiopsia y la crioextracción a múltiples entornos asistenciales en todo el hospital, como salas de broncoscopia, UCI, quirófanos y servicios de urgencias.

La criotecnología se ha convertido en una herramienta importante en la neumología intervencionista y la endoscopia torácica, facilitando tanto la obtención de tejido como las intervenciones terapéuticas en las vías respiratorias. Entre sus aplicaciones clínicas se incluyen la criobiopsia transbronquial para la obtención de tejido, la crioextracción de cuerpos extraños, coágulos sanguíneos y tapones mucosos, así como la reducción del volumen tumoral endobronquial y los procedimientos de recanalización de las vías respiratorias.

Estudios publicados han demostrado que la criobiopsia puede proporcionar muestras de tejido más grandes con menor daño tisular relacionado con la compresión (reducción del artefacto por aplastamiento) en comparación con la biopsia convencional con fórceps, lo que potencialmente facilita los análisis histopatológicos y moleculares1.

"Nos entusiasma presentar la próxima generación de sistemas de criocatéter y colaborar con Olympus para contribuir al avance de la neumología intervencionista y la endoscopia torácica intervencionista", dijo el doctor Moishe Liberman, presidente y director médico de Endocision. "El sistema de criocatéter de Endocision está diseñado para dar soporte a una amplia gama de aplicaciones broncoscópicas, desde la obtención de tejido hasta la intervención terapéutica en las vías respiratorias, al tiempo que facilita el acceso a la criotecnología en diversos entornos clínicos".

Olympus y Endocision presentarán el sistema de criocatéter flexible Endocision durante la conferencia anual de la Asociación Estadounidense de Broncología y Neumología Intervencionista (AABIP), que se celebrará del 20 al 22 de agosto en Denver.

Acerca de Olympus En Olympus, estamos comprometidos con nuestro propósito de hacer que la vida de las personas sea más saludable, segura y plena. Como empresa global de tecnología médica, colaboramos con profesionales de la salud para brindar soluciones y servicios innovadores para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento mínimamente invasivo, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes elevando el estándar de atención en enfermedades específicas.

Durante más de 100 años, Olympus se ha dedicado a contribuir a la sociedad mediante la producción de productos diseñados para ofrecer resultados óptimos a sus clientes en todo el mundo. Para obtener más información, visite el sitio web de Olympus y siga su cuenta de LinkedIn.

Acerca de Endocision Endocision es una empresa canadiense de tecnología médica dedicada al desarrollo de dispositivos criogénicos innovadores y mínimamente invasivos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares. Fundada en 2019, la empresa desarrolla tecnologías compatibles con plataformas de broncoscopia tradicionales y robóticas, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes mediante intervenciones pulmonares más seguras y eficaces. Para obtener más información, visite el sitio web de Endocision y siga su cuenta de LinkedIn.

Todas las marcas registradas, logotipos y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

1 Matsumoto Y, Nakai T, Tanaka M, et al. Diagnostic Outcomes and Safety of Cryobiopsy Added to Conventional Sampling Methods: An Observational Study. Chest. 2021;160(5):1890-1901.

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