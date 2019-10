COMUNICADO: Omada, nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2019 para el Gobierno y la Administración de la Identidad (1)

Publicado 16/10/2019 13:32:38 CET

COPENHAGUE, Dinamarca, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Omada ha anunciado hoy que ha sido nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para el Gobierno y la Administración de la Identidad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610570-1&h=2527551985&u...] de 2019, debido a la integridad de visión y a la capacidad de ejecución.

"Consideramos que el hecho de que Gartner nos reconozca como líder es un honor y un hito importante en nuestra expansión internacional. Sin embargo, consideramos que no supone únicamente un logro para nosotros. Tal y como lo vemos, también supone un reconocimiento para nuestros colaboradores, que están desarrollando sus negocios en Omada, y para nuestro esfuerzo común de crear valor empresarial para nuestros clientes", afirmó Morten Boel Sigurdsson, consejero delegado de Omada. "Omada está impulsado por la adopción de una visión que hace de la creación del valor empresarial para nuestros clientes su máxima prioridad. Un ejemplo de esto son nuestras firmes capacidades de auditoría que aseguran un control pleno de las identidades y de los derechos que reducen los riesgos, y que permiten que las organizaciones reaccionen ante los problemas y las infracciones relacionadas con la calidad de los datos de una forma eficiente y controlada".

"Creemos que nuestro enfoque holístico al abordar las necesidades de los clientes no solo se ve reflejado en el software y en los servicios, sino también en el hecho de que compartimos las mejores prácticas, en una aclamada academia de formación, y en nuestro modelo de ejecución demostrado, que garantiza que los proyectos en materia de Gobierno y Administración de la Identidad (IGA, por sus siglas en inglés) se ejecuten rápida, eficazmente y de forma sostenible sin dejar de prestar atención a las necesidades empresariales de organizaciones tan diversas como gobiernos, bancos, empresas tecnológicas y fabricantes", añadió el Sr. Sigurdsson.

Uno de los supuestos estratégicos del informe de Gartner señala: "Hasta 2022, las implementaciones del Gobierno y la Administración de la Identidad que comiencen con las analíticas de limpieza presentarán un retorno de la inversión (ROI) que duplicará al del que no lo hagan".

El Sr. Sigurdsson añade: La metodología de implementación IdentityPROJECT+ de Omada se centra en la rapidez del tiempo de creación de valor mediante la limpieza de datos y la toma de control como la primera fase natural de un proyecto de IGA. Este enfoque se ha utilizado en cientos de proyectos para lograr valor empresarial con aumentos previsibles".

Jim Vouloumanos, vicepresidente sénior de Ventas de Norteamérica, describe lo que diferencia a Omada de su competencia: "Un software [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610570-1&h=4171475211&u...] único desarrollado con la tecnología y los servicios de Microsoft, un IGA implementado en la nube con igualdad de funcionalidades y nuestra metodología de implementación representan únicamente una parte del motivo por el que Omada está creciendo tan rápidamente. IdentityPROCESS+, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610570-1&h=954216923&u=...] nuestro marco de mejores prácticas, aprovecha casi dos décadas de experiencia de Omada trabajando con organizaciones líderes de todo el mundo, lo que permite que nuestros socios implementen el IGA a la par que evitan grandes personalizaciones que requieren de desarrolladores cualificados".

Para obtener una copia gratuita del informe del Cuadrante Mágico de Gartner para el Gobierno y la Administración de la Identidad de 2019, visite: www.omada.net [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610570-1&h=1179591206&u...]. Si desea conocernos, estaremos, del 10 al 12 de diciembre, en la Cumbre de Gestión de Acceso e Identidades de Gartner en Las Vegas. Visite nuestro estand número 209 o apúntese a nuestra sesión para los clientes el martes 10 de diciembre para aprender más gracias a un caso práctico sobre valor empresarial con Swarovski.

*Cuadrante Mágico de Gartner para el Gobierno y la Administración de la Identidad, porFelix Gaehtgens, Kevin Kampman, Abhyuday Data, Henrique Teixeira, David Collinson. Publicado el 9 de octubre de 2019

Exención de responsabilidad:Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en esta publicación de investigación y por ello no da consejos a los usuarios tecnológicos para que opten únicamente por proveedores con las mayores calificaciones u otras atribuciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la empresa de investigación Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner declina todas las garantías, tanto expresas como implícitas, en relación a esta investigación, incluida la garantía de comercialización o la adecuación para un fin concreto.

Acerca de la Cumbre de Gestión de Acceso e Identidades de GartnerEn la Cumbre de Gestión de Acceso e Identidades de Gartner [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610570-1&h=2257104462&u...], los asistentes aprenderán a ofrecer programas exitosos sobre la Gestión de Acceso e Identidades (IAM, por sus siglas en inglés) que llevan a las empresas adonde conduce la transformación digital. Los analistas de Gartner hablarán sobre las últimas estrategias, tácticas y tendencias pertinentes para los ejecutivos, administradores y arquitectos en materia de IAM.

