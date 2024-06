Omada presenta Identity Analytics para fortalecer la gobernanza de la identidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La actualización proporciona minería de roles inteligente e información dinámica impulsada por IA

COPENHAGUE, Dinamarca, 4 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Omada A/S ("Omada"), líder mundial en gobierno y administración de identidades (IGA), anunció hoy su nueva solución avanzada de análisis de datos dentro de Omada Identity Cloud . Con Identity Analytics, las organizaciones pueden mejorar la forma en que realizan informes de identidad y gestión de roles.

En el entorno empresarial actual en constante evolución, las empresas deben administrar el acceso del usuario y las funciones adecuadamente para cumplir con diversas regulaciones, mantener la productividad y mantenerse seguros. Los procesos manuales no pueden seguir el ritmo; necesitan mucho tiempo y están plagados de errores, lo que puede crear una maraña de identidades obsoletas, con exceso de permisos y procesos de control de acceso ineficientes que aumentan el riesgo de seguridad. Además, los métodos de presentación de informes estáticos y tabulares están obsoletos. Hoy en día, las empresas requieren la capacidad de interactuar con sus datos de identidad.

Identity Analytics proporciona a los equipos de IGA las herramientas que necesitan para una postura de seguridad más sólida, máxima eficiencia y cumplimiento estricto. Utilizando Machine Learning, Identity Analytics de Omada proporciona a las organizaciones un potente enfoque doble:

Minería de roles inteligente: Omada utiliza un motor inteligente para analizar la actividad de los usuarios y las necesidades de acceso, luego sugiere roles óptimos para cada usuario. Es un enfoque basado en datos que determina la opción adecuada, aumentando la eficiencia y maximizando la productividad del usuario desde el principio. Este enfoque innovador simplifica el descubrimiento de roles, reduce la complejidad y aumenta la seguridad.

Información basada en datos: las capacidades de generación de informes de siguiente nivel ofrecen visibilidad de los controles de acceso y las funciones de los usuarios. Esta experiencia interactiva permite a las organizaciones contar con KPI para optimizar las asignaciones de acceso, encontrar riesgos potenciales y garantizar el cumplimiento continuo .

Con Identity Analytics, los equipos de IGA tienen una interfaz fácil de usar que les permite:

Fortalecer su postura de seguridad: las organizaciones pueden crear un entorno de control de acceso más eficiente y seguro mediante el descubrimiento continuo de roles que reduce el riesgo.

Benoit Grangé, responsable de tecnología, Omada, comentó: "A principios de este año, presentamos la próxima generación de Omada Identity Cloud, que se basa en una arquitectura de microservicio moderna y nativa de la nube. Identity Analytics es una continuación del trabajo en esta arquitectura y nuestro próximo conjunto de funciones nativas de la nube. Esto se basa en nuestra misión continua de innovar el proceso IGA y equipar a las organizaciones con las herramientas que necesitan para cumplir y adelantarse a los riesgos de seguridad".

Para obtener una visión detallada de Identity Analytics, vea el seminario web bajo demanda de Omada " The Role of Analytics in Identity Governance and Administration ".

Acerca de OmadaOmada, líder del mercado global en gobierno y administración de identidades (IGA), ofrece una solución IGA nativa de la nube, de nivel empresarial y con todas las funciones que permite a las organizaciones lograr el cumplimiento, reducir el riesgo y maximizar la eficiencia. Fundada en 2000, Omada ofrece gestión de identidades innovadora para entornos híbridos complejos basándose en nuestro marco de procesos y enfoque de implementación de mejores prácticas comprobados. Para más información, visite omadaidentity.com

