Omán celebra el Foro de Inversión Omán 2025 en el Reino Unido

Las métricas de reforma y la proyección global sustentan el encuentro en Londres

Madrid, 22 de octubre.- El Sultanato de Omán, representado por el Ministerio de Finanzas, en cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, celebró el Foro de Inversión Omán 2025 en Londres con el objetivo de profundizar la cooperación financiera, inversora y económica entre ambas naciones.



El evento subrayó el peso estratégico de la asociación Omán-Reino Unido y el papel del Grupo Consultivo Estratégico (SAG), establecido en 2018 como el mecanismo institucional mediante el cual los dos países coordinan estrategias de inversión, reforma fiscal y diversificación económica.



Omán llega a este foro con una de las posiciones fiscales más sólidas de la región. La inversión extranjera directa (IED) alcanzó los 78.800 millones de dólares al cierre del segundo trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 12,8 % respecto a 2024. Las entradas de capital durante la primera mitad de 2025 ascendieron a 8.800 millones de dólares, reflejando una creciente confianza internacional.



Los funcionarios omaníes inauguraron el foro destacando los avances en la estabilización de las finanzas públicas y la diversificación económica. La disciplina fiscal del Gobierno ha reducido drásticamente la deuda pública del 68 % del PIB en 2020 al 34 % en 2024, recortando los costos del servicio de deuda en más de un 12 % desde sus niveles máximos.



Nasser Al Jashmi, presidente de la Autoridad Tributaria y jefe de la delegación omaní ante el SAG, presentó "Rutas hacia la estabilidad financiera de Omán", donde expuso las principales reformas en finanzas públicas y gestión de deuda que han fortalecido la resiliencia fiscal y la calificación crediticia del país.



"Las históricas relaciones entre Omán y el Reino Unido son un pilar de amistad y prosperidad compartida. Este foro es un testimonio de la sólida y duradera asociación entre nuestros países dentro del marco del Grupo Consultivo Estratégico. El Reino Unido es actualmente el mayor inversor extranjero en la economía omaní, con un 51,2 % del total de la IED, lo que subraya la importancia de este foro para impulsar el crecimiento de las inversiones bilaterales y la cooperación global", declaró Al Jashmi.



Por su parte, S.E. Mahmood Al Aweini, secretario general del Ministerio de Finanzas y supervisor del Programa Nacional de Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo del Sector Financiero (Estidamah), señaló:



"Este foro demuestra la renovada confianza internacional en la economía de Omán y su fortaleza financiera, con la participación de destacadas instituciones y fondos de inversión. Llega tras una audaz trayectoria de reformas en las finanzas públicas que ha permitido transformar desafíos financieros en logros. El Reino Unido ha sido y sigue siendo un socio estratégico clave en el cumplimiento de nuestros intereses comunes en materia de inversión y economía. Mientras avanzamos hacia un futuro diversificado, competitivo y sostenible, esperamos seguir fortaleciendo esta alianza para la prosperidad de ambas naciones".



En el primer panel, S.E. Ahmed Al Musalmi, gobernador del Banco Central de Omán, y S.E. Al Aweini abordaron el tema "Financiando el crecimiento: reforma del sector financiero omaní", destacando las iniciativas destinadas a fortalecer el sistema financiero y bancario y el papel de los instrumentos de deuda en la financiación del desarrollo.



"Este foro marca un momento decisivo: transformar más de dos siglos de asociación entre Omán y el Reino Unido en una plataforma estructurada para un crecimiento resiliente y diversificado. Situado estratégicamente en el cruce entre Asia, Oriente Medio y África, Omán ofrece acceso fluido a más de 2.500 millones de consumidores gracias a sus puertos de clase mundial, zonas francas y cadenas de suministro integradas. Nuestra ambición compartida es clara: ampliar las oportunidades de inversión, fortalecer la resiliencia climática y de las cadenas de suministro, y generar empleos de calidad que consoliden a Omán como un centro regional competitivo y generen valor duradero para ambas naciones", comentó Al Musalmi.



Mulham Al Jarf, vicepresidente de Inversiones de la Autoridad de Inversión de Omán (OIA), participó en el panel "Avanzando en los mercados de capitales de Omán en un contexto global". Señaló que desde que la OIA asumió la propiedad de la Bolsa de Mascate en 2021, se han implementado múltiples iniciativas que han impulsado un crecimiento y actividad récord. Subrayó que la participación de la OIA en el foro refuerza sus asociaciones estratégicas, su papel en la atracción de inversión extranjera y su posición como socio preferente de inversores globales.



El foro, celebrado por invitación del Sohar International Bank y el HSBC, reunió a altos representantes de fondos de inversión, instituciones financieras y líderes del sector privado para explorar oportunidades transfronterizas y colaboración bilateral. Las sesiones paralelas abordaron temas como innovación fiscal, reforma de los mercados de capitales y mecanismos de inversión público-privada en línea con la Visión Omán 2040.



Los encuentros preceden a la decimotercera sesión del Grupo Consultivo Estratégico Omán-Reino Unido, programada del 23 al 24 de octubre en Cardiff, lo que consolida aún más la prolongada cooperación financiera y económica entre ambos países.







