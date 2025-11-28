Omar El Morabet buscará la doble corona en WKA en la Warriors Battle Weekend

Omar y Christian lucharán por el título de 70 kg en K-1. - Warriors Squad

‘El Duro’, la estrella emergente de la Academia Mario Padilla, luchará por el cinturón de 70kg en la disciplina de K-1 este sábado en el Mad Fight Stadium

Madrid, 28 de noviembre de 2025.- El Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes se viste de gala para recibir una nueva edición del Warriors Battle Weekend este sábado 29 de noviembre, uno de los eventos más destacados del circuito nacional de los deportes de contacto. La promotora Warriors Squad, con presencia en el sector durante los últimos diez años, presenta un evento cuya cartelera encabezará Omar ‘El Duro’ El Morabet, en representación del Team Mario Padilla, y Christian ‘Fast’ Domínguez.



Omar El Morabet, que llega a la cita tras vencer en el primer asalto por K.O. a Fabio Medinas en el pasado evento de Warriors Squad, afronta este nuevo reto con la vista puesta en seguir consolidando su trayectoria deportiva como luchador. Un talento emergente que, bajo la tutela del Team Mario Padilla, ha sumado hasta la fecha un récord de 17-5, logrando siete victorias por K.O. y seis títulos en el circuito profesional. Su rival en el octógono será Christian ‘Fast’ Domínguez, con un récord profesional de 7-1, hará su debut en la promotora y se presenta como un oponente de grandísimo nivel en una cita que promete un escenario sin parangón.



Warriors Squad reúne a los mejores talentos del panorama nacional, con un objetivo: poner en el mapa a Madrid como una de las capitales europeas de los deportes de contacto. Se estima una gran acogida en el evento que se llevará a cabo en San Sebastián de los Reyes este sábado a partir de las 17:00h para una tarde de alto voltaje con un plato estrella: la doble corona de Omar en WKA, en este caso, por el título de España de 70 kg en K-1.



