Omdia Q1 2026: Hisense refuerza su liderazgo mundial en televisores de más de 100 pulgadas

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, continúa consolidando su liderazgo en tecnologías de pantallas premium durante el primer trimestre de 2026 y se posiciona como número uno a nivel mundial en la categoría de televisores de más de 100 pulgadas. Según datos de Omdia del primer trimestre de 2026, la cuota de mercado global de Hisense en el segmento de televisores de más de 100 pulgadas alcanzó el 55,2 %.

Basándose en su liderazgo en tecnología de pantallas, Hisense continúa ampliando su gama de televisores premium con las series UXS, UR9 y UR8. Como pionera de RGB MiniLED, Hisense impulsa la industria con colores naturales y reales gracias a Chromagic, ofreciendo imágenes más realistas, mayor comodidad visual y una eficiencia energética optimizada para consumidores de todo el mundo. Posicionada como la cúspide de la tecnología de televisores, la UXS representa la innovación insignia de Hisense, mientras que la UR9 ofrece la experiencia cinematográfica definitiva gracias al rendimiento superior de RGB MiniLED. La recién presentada UR8 amplía aún más el acceso a experiencias RGB MiniLED de alta calidad para más hogares.

En modelos MiniLED como el U7 y el U6 Pro, Hisense sigue consolidando su liderazgo en calidad de imagen gracias a las tecnologías Hi-QLED MiniLED. Al combinar la atenuación local avanzada con innovaciones patentadas de control de luz, Hisense ofrece colores más vibrantes, negros más profundos y detalles más nítidos, creando un contraste más rico y una experiencia visual MiniLED más inmersiva.

En el ámbito de las pantallas láser, Hisense sigue ampliando los límites del entretenimiento cinematográfico en el hogar, consolidando su liderazgo en la categoría gracias a su creciente catálogo de productos láser. El proyector láser XR10, recientemente lanzado, ofrece imágenes de calidad cinematográfica con alto brillo, colores intensos y un rendimiento fiable a largo plazo, brindando experiencias de cine en casa inmersivas en pantallas de hasta 300 pulgadas. De cara al futuro, los próximos televisores láser L9Q Pro y el sistema de cine láser PX4 Pro demuestran aún más la innovación de última generación de Hisense en entretenimiento de pantalla ultragrande, combinando un brillo revolucionario, un rendimiento de color refinado y experiencias audiovisuales de primera calidad para los cinéfilos más exigentes.

Desde la tecnología RGB MiniLED hasta las pantallas láser, Hisense continúa redefiniendo el entretenimiento doméstico de alta gama a través de pantallas más grandes, colores más naturales y reales, y experiencias audiovisuales más inmersivas para consumidores de todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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