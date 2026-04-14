Omio se estrena en ChatGPT y pone su buscador multimodal de viajes en tiempo real al alcance de 900 millones de usuarios

(Información remitida por la empresa firmante)

Ahora puedes buscar opciones de transporte en tren, autobús, avión y ferry directamente en ChatGPT, lo que pone la red global de transporte de Omio al alcance de los usuarios de IA de todo el mundo

BERLÍN, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Omio , la plataforma de viajes multimodal líder en el mundo, ha anunciado hoy la llegada de su aplicación para ChatGPT, que permite a los pasajeros buscar y comparar opciones de viaje en tiempo real a través de la IA conversacional.

Este lanzamiento supone un paso clave en la apuesta de Omio de convertirse en una plataforma líder nativa de inteligencia artificial. De este modo, la red global de transporte de Omio, con más de 3.000 socios, llega a los 900 millones de usuarios semanales de ChatGPT, lo que supone un cambio significativo en la forma de planificar y reservar viajes.

Omio ha creado uno de los ecosistemas de viajes más grandes del mundo, ofreciendo opciones de transporte disponibles en 47 países. Esta atiende a más de mil millones de usuarios al año, con más de 100.000 personas viajando con Omio cada día. Al estas disponible dentro de ChatGPT, Omio lleva su red global a una nueva plataforma conversacional en un momento en el que más de la mitad de los viajeros quieren que la IA planifique y reserve sus viajes.

Como parte de una colaboración de un año con OpenAI, Omio combina su inventario global de viajes con los modelos más avanzados de OpenAI, incluidos Codex y ChatGPT 5.4, Ahora, Omio ofrece formas más inteligentes para transformar la manera en que los usuarios descubren nuevos destinos.

Naren Shaam, fundador y director ejecutivo de Omio, dijo: "A medida que la IA cobra protagonismo, la planificación de viajes está pasando de la búsqueda a la conversación. Con Omio ahora en ChatGPT, ofrecemos viajes reales y reservables en segundos. Al mismo tiempo, permitimos que miles de proveedores de viajes sean descubiertos de nuevas formas y amplíen su alcance dentro de un ecosistema global e inteligente. Es un paso hacia la creación de la infraestructura que determinará cómo se descubren y reservan miles de millones de viajes en todo el mundo, ahora y en el futuro."

Busca y compara miles de proveedores directamente en ChatGPT en solo segundos

Los viajeros que tengan la app de Omio activada ahora pueden planificar sus viajes íntegramente dentro de ChatGPT. En lugar de cambiar de sitio web, pueden hacer las mismas preguntas que le harían a un agente de viajes. Los usuarios pueden explorar al instante rutas, precios y opciones en múltiples medios de transporte antes de reservar el viaje que desean.

Por ejemplo:

¿Cuál es la ruta más rápida y barata para ir de Roma a Florencia este sábado?

¿Debería coger un tren o un vuelo de París a Barcelona?

Tengo que ir de São Paulo a Río mañana por la mañana. ¿Debería coger un autobús o volar?

Impulsando a los socios globales en una nueva era del descubrimiento de viajes

La app de Omio para ChatGPT también supone un paso adelante único en la democratización del mercado de operadores de viajes. Desde operadores locales de autobuses y ferris, que hasta ahora solo se podían encontrar en Omio, hasta las principales aerolíneas y compañías ferroviarias, toda la oferta se mostrará directamente a los usuarios cuando vayan a buscar su viaje ideal. Para la red de socios de Omio, esto significa una exposición instantánea ante cientos de millones de usuarios de todo el mundo a través de la app para ChatGPT, ya sean operadores locales o nacionales.

Tomas Vocetka, director de tecnología de Omio, dijo: "Durante el último año, hemos trabajado con OpenAI para integrar IA de vanguardia en todo nuestro negocio. Esto es solo el principio. En Omio, queremos liderar la próxima y mejor era de viajes inteligentes, con más anuncios emocionantes aun por llegar. Estamos construyendo un futuro en el que la inteligencia se anticipa a tu viaje incluso antes de que empieces, y el mundo se mueve contigo."

La app de Omio para ChatGPT está disponible en inglés en todo el mundo. Los usuarios pueden acceder a ella ahora mismo conectando la aplicación en ChatGPT e iniciando una conversación: https://chatgpt.com/apps/omio/asdk_app_69452c927b948191b2ea4515d84601ea

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