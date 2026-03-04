Omio lanza Omio Business, una nueva plataforma de reserva de viajes de negocios para pequeñas empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

El lanzamiento en el Reino Unido combina trenes, autobuses, vuelos y hoteles en una única solución sin contrato ni cuota mensual.

BERLÍN, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Omio, la plataforma líder en reservas de viajes multimodales, anuncia hoy el lanzamiento de Omio Business, una nueva plataforma de viajes de negocios diseñada específicamente para pequeñas empresas, autónomos y freelancers. Tras una fase beta en febrero, Omio Business ya está disponible para los clientes del Reino Unido. La plataforma reúne trenes, autobuses, vuelos y hoteles en una única solución integrada, lo que permite a los usuarios empresariales buscar, comparar y organizar viajes de trabajo de forma rápida y rentable.

Creada bajo la marca de confianza Omio, Omio Business amplía la experiencia multimodal de la empresa al segmento de las pymes. Combina el inventario global de transporte de Omio, con miles de socios en 46 países, con una nueva oferta de alojamiento adaptada a los usuarios empresariales.

Un nuevo enfoque de los viajes de negocios

Para muchas pequeñas empresas en crecimiento, la organización de los viajes de trabajo sigue siendo innecesariamente compleja. Las empresas de gestión de viajes tradicionales suelen estar adaptadas a los clientes corporativos, lo que a menudo implica contratos y procesos que no se ajustan a los volúmenes de viajes poco frecuentes.

Al mismo tiempo, reservar directamente con proveedores de transporte o hoteles individuales puede ser fragmentado y llevar mucho tiempo, lo que hace que las pymes pierdan ofertas y descuentos que suelen estar disponibles para las grandes empresas, dando lugar a experiencias inconexas y procesos financieros engorrosos.

Omio Business aborda esta brecha con una plataforma simplificada que permite buscar y reservar vuelos, trenes y autobuses en una única búsqueda, además de gestionar el alojamiento desde el mismo lugar, eliminando fricciones administrativas y aportando ahorro y flexibilidad.

La plataforma se basa en cuatro pilares fundamentales:

Mayor variedad : acceso a la red global de trenes, autobuses, vuelos y hoteles de Omio en un solo lugar, incluidas las aerolíneas de bajo coste y las cadenas de alojamiento económico.

: acceso a la red global de trenes, autobuses, vuelos y hoteles de Omio en un solo lugar, incluidas las aerolíneas de bajo coste y las cadenas de alojamiento económico. Mejor relación calidad-precio : precios competitivos de transporte y tarifas hoteleras que suelen reservarse para las grandes empresas.

: precios competitivos de transporte y tarifas hoteleras que suelen reservarse para las grandes empresas. Mayor flexibilidad : sin suscripción mensual ni contrato, sin gasto mínimo y sin cargos ocultos.

: sin suscripción mensual ni contrato, sin gasto mínimo y sin cargos ocultos. Mejor seguimiento: funciones pensadas para las empresas, como la facturación conforme al IVA y el historial de reservas centralizado con seguimiento de los costes, lo que permite a los empresarios mantener el control y centrarse en el crecimiento de sus negocios.

También se han integrado opciones de pago seguro para tarjetas personales o de empresa.

Jean-Francois Bessiron, director de B2B de Omio, expresó: "Las pequeñas empresas representan una de las partes más dinámicas de la economía actual, pero sus necesidades de viaje no se han atendido adecuadamente. Las soluciones tradicionales de viajes corporativos están diseñadas principalmente para grandes empresas, mientras que reservar directamente con múltiples proveedores añade una complejidad innecesaria. Omio Business reúne el transporte multimodal y el alojamiento en una plataforma inteligente, lo que ofrece a los equipos en crecimiento una forma rápida, transparente y rentable de organizar los viajes de trabajo, para que puedan centrarse en gestionar y hacer crecer sus negocios. Amplía la fuerza de la marca Omio al segmento de las pymes y refleja nuestra ambición más amplia de simplificar los viajes a todos los niveles."

Omio Business está disponible actualmente para los clientes del Reino Unido, y se prevé una mayor expansión hacia otros mercados en los próximos meses.

Más información en https://www.omio.com/business .

Acerca de Omio

Desde su fundación en 2013, Omio Group ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes multimodal líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece servicios a agencias de viajes online y proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio apoya a sus clientes en su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático y Brasil en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 100.000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Bangalore y Singapur. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.com

