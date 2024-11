Omio Revela las Tendencias de Viaje que Definirán 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 8 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Omio, la plataforma mundial de reservas de viajes, ha publicado su primer informe anual NowNext, que revela las tendencias que definieron los viajes en 2024 y los que marcarán las tendencias en 2025. Omio encargó a la prestigiosa empresa de investigación Ripple Effect una encuesta general a miles de viajeros europeos y estadounidenses. Las conclusiones, complementadas con datos de los usuarios de Omio a nivel global, ponen de relieve el aumento del tráfico de viajeros, con nuevos motores de decisión que inspirarán las reservas de viajes el próximo año.

"En Omio, siempre estamos buscando nuevas formas de simplificar y enriquecer las experiencias de viaje de nuestros clientes", comentó Veronica Diquattro, Presidenta de Omio B2C Europa. Hemos creado este informe para obtener una comprensión más profunda de lo que está impulsando las decisiones de reserva, ahora y en 2025. Desde el aumento de los viajes en solitario de los hombres hasta el regreso de las escapadas urbanas, estamos viendo una mezcla dinámica de nuevas tendencias emergentes con el renacimiento de los rituales vacacionales. También asistimos al continuo auge del viajero digital, cuya creciente dependencia de la inteligencia artificial, las redes sociales y las aplicaciones nos da una idea de cómo debe evolucionar el sector para satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores."

Los temas que cubre el reporte NowNext '24 incluyen:

"Travel with a Capital C" (Viajar con la C mayúscula): los lugares remotos han ganado popularidad en los últimos años, pero las escapadas urbanas a las principales ciudades y capitales europeas vuelven a estar en alza, con un 60 % de viajeros planeando visitar grandes ciudades en 2025.

"Boy Wander": En los últimos años, la tendencia de viajes en solitario ha estado liderada en gran medida por las mujeres, pero pronto veremos un aumento de los viajeros solitarios masculinos, con un 30% de hombres frente al 23% de mujeres que planean un viaje en solitario en 2025.

"Lost in Translation": Los viajeros citan las barreras lingüísticas y la navegación por redes de transporte desconocidas como las mayores fuentes de estrés, con casi un tercio (29%) de los encuestados teniendo problemas con el transporte en el extranjero.

Atrapados por el sol del verano: Aunque la temporada baja puede ofrecer condiciones más baratas, más tranquilas y más templadas, los viajeros no pueden resistirse a los viajes de verano. En 2024, el 74% de los viajeros creía que junio, julio y agosto eran las mejores épocas para escaparse. En 2025, la historia será similar, con un 76% que prefiere la experiencia turística completa de la temporada alta en comparación con otras fechas.

La nueva inteligencia artificial de los viajes: No es de extrañar que los viajeros más expertos recurren cada vez más a la inteligencia artificial y a las redes sociales: en 2024, el 45 % de los viajeros se inspiraron en las redes sociales para viajar.

TLC (Travel Loving Care): El viaje consciente sigue creciendo rápidamente en importancia para los viajeros, ya que tratan de minimizar los impactos negativos de su viaje y ayudar a las comunidades y lugares que visitan. Más de la mitad de los viajeros (58%) son más propensos a viajar a lugares que incentivan los viajes sostenibles y el 44% afirma que apoyar a las empresas y restaurantes locales es una parte clave de sus planes de viaje.

Lo que el reporte reveló sobre los viajeros españoles

En el informe NowNext '24 de Omio, los datos sobre España presentan algunas diferencias con las tendencias generales de Europa. Aquí hay algunos aspectos destacados sobre los viajeros españoles:

Se distancia la Generación Z de las grandes ciudades: Aunque España sigue una tendencia similar a la de otros países europeos, con un 63% de los viajeros españoles planeando visitar grandes ciudades en 2025, los viajeros españoles de la Generación Z prefieren destinos menos frecuentados. Según la encuesta, solo el 52% de la Generación Z española planea visitar grandes ciudades en 2025, en comparación con el 68% en Francia, el 70% en Alemania y el 65% en el Reino Unido.

In Spain we call it Soledad… pero no mucho: Los viajeros españoles muestran una tendencia menor en comparación con otros países europeos en cuanto a los viajes en solitario. Aproximadamente el 28% de los viajeros españoles planea realizar un viaje en solitario en 2025, en contraste con el 35% en Francia, el 40% en Alemania y el 38% en el Reino Unido.

Un dato notable es que las mujeres en España son las menos propensas a viajar en solitario en 2025, con solo un 16% indicando que viajarán solas, en contraste con porcentajes más altos en otros países europeos, como Suecia (35%), Alemania (26%) y Reino Unido (21%).

España aumenta el uso de la IA y lidera en inspiración por RRSS: En España, el 47% de los viajeros afirma obtener su inspiración para viajar de las redes sociales, lo que los convierte en los más influenciados en Europa, mientras que también se destaca que el 40% planea utilizar inteligencia artificial para planificar y reservar viajes en 2025, un aumento notable del 24% en comparación con 2024.

Nos espera un emocionante 2025...Veronica Diquattro añade: "De nuestro informe NowNext '24 se desprende claramente que las necesidades de los viajeros siguen cambiando. En Omio, nuestra misión es ofrecer una plataforma potente y fácil de usar que permita a los viajeros, de todos los rincones del mundo, navegar por las complejidades del panorama de los viajes con suma facilidad. Nuestro objetivo es apoyar a todo tipo de viajeros, atendiendo a sus necesidades individuales, preferencias personales y factores de decisión en 2025 y más allá. Creemos que es hora de cambiar las cosas. Los viajes están cambiando y Omio va a la cabeza."

Acceda al informe completo de NowNext '24 aquí: www.omio.com/c/travel-trends-report-2024/

Acerca de OmioDesde su fundación en 2013, el Grupo Omio ayuda a sus clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la principal plataforma de viajes del mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership presta servicios a las OTA y a los proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio apoya a sus clientes en su deseo de explorar Europa, Estados Unidos y Canadá en tren, autobús, avión y ferry. Omio colabora con más de 1.000 proveedores de transporte; los clientes pueden reservar en 21 idiomas y pagar en 26 divisas. Omio vende más de 80.000 billetes diarios, emplea a más de 400 trabajadores de más de 50 países y mantiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne y Londres. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan.

