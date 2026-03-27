Por qué en Omologic creen que el conocimiento experto sobre Marcado CE debe ser accesible - Omologic: Homologación y Marcado CE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de marzo

Hablar de Marcado CE no siempre resulta sencillo. En este ámbito conviven normativa europea, documentación técnica, procedimientos de evaluación y requisitos que, en muchos casos, se perciben como difíciles de interpretar. A ello se suma otro problema habitual: gran parte de la información disponible se queda en definiciones generales o adopta un tono excesivamente técnico, lo que dificulta convertir el conocimiento en una herramienta realmente útil.

En ese contexto, Omologic ha consolidado un posicionamiento singular dentro del sector. La firma, especializada en Marcado CE, cumplimiento normativo, homologación de productos y regulación sanitaria, no solo desarrolla actividad consultora: también funciona como un espacio donde el conocimiento técnico se traduce en artículos, análisis, guías y contenidos formativos pensados para acercar cuestiones complejas a un lenguaje más claro.

Fundada en 2015 por Yolanda Sánchez Molina, actual CEO, la compañía ha desarrollado una trayectoria vinculada a la interpretación y aplicación de la normativa europea. Con el paso del tiempo, esa experiencia se ha proyectado también hacia la divulgación, con una premisa clara: el conocimiento especializado gana valor cuando puede compartirse, comprenderse y aplicarse.

“La especialización técnica gana valor cuando también se traduce en contenido comprensible.”

Una firma especializada que también funciona como espacio de divulgación

Con frecuencia, las empresas técnicas se perciben únicamente como estructuras enfocadas al servicio. En el caso de Omologic, esa dimensión convive con otra igualmente relevante: la generación de conocimiento. La web reúne contenido especializado sobre Marcado CE, homologación, evaluación de conformidad, documentación técnica, productos sanitarios y cambios regulatorios que afectan directamente a fabricantes, importadores y distribuidores.

Esa doble condición aporta un valor diferencial. La experiencia profesional no se queda limitada al asesoramiento, sino que se transforma en explicaciones útiles para empresas, técnicos, responsables de calidad, periodistas y lectores interesados en comprender mejor un entorno normativo exigente y cambiante.

El resultado es una plataforma que no se presenta únicamente como una empresa especializada, sino como un lugar donde especialistas del sector comparten criterio, contexto y experiencia aplicada. En un escenario saturado de información superficial, esa perspectiva resulta especialmente relevante.

Por qué importa que el contenido esté creado por expertos

En materias tan técnicas como esta, no todo el contenido ofrece el mismo valor. Un texto genérico puede describir conceptos, pero rara vez resuelve las dudas que aparecen en la práctica. Un contenido elaborado por especialistas, en cambio, incorpora matices, contexto y capacidad de interpretación.

La diferencia se aprecia en la forma de enfocar las preguntas importantes: qué documentación hace falta, cómo afecta una modificación normativa, qué errores suelen repetirse o qué implicaciones reales tiene un requisito aparentemente menor. Cuando el contenido nace de la experiencia profesional, la información deja de ser meramente correcta para convertirse en verdaderamente útil.

Ese es uno de los aspectos que refuerzan la credibilidad de Omologic: el contenido está creado y revisado por profesionales que trabajan cada día con expedientes, auditorías, procesos de certificación, evaluación de conformidad y regulación sectorial. La divulgación, en este caso, no aparece como un añadido, sino como una extensión natural del trabajo técnico.

“Divulgar con rigor no consiste en simplificar en exceso, sino en hacer accesible lo importante.”

Quiénes son los expertos que sostienen esa voz técnica

Una parte esencial del valor editorial de la plataforma reside en los perfiles que participan en la creación de contenidos. Cada especialista aporta una mirada distinta, una experiencia concreta y una manera propia de convertir conocimiento técnico en información accesible.

Yolanda Sánchez Molina: dirección, criterio y vocación divulgativa

Yolanda Sánchez Molina, fundadora y CEO de Omologic, ha sido una figura decisiva en la construcción de un proyecto donde la especialización técnica y la divulgación avanzan de forma paralela. Su trayectoria en Marcado CE y regulación de producto ha contribuido a consolidar una línea de trabajo basada en el rigor, la interpretación normativa y la voluntad pedagógica.

Esa visión estratégica se refleja en contenidos orientados a ofrecer contexto, ordenar información compleja y facilitar una comprensión más clara del marco regulatorio europeo.

Ezequiel Olmos Comino: convertir la normativa en algo aplicable

Ezequiel Olmos Comino, responsable del departamento técnico, aporta una de las perspectivas más valiosas del proyecto: la capacidad de llevar la norma al terreno práctico. Su experiencia en evaluación de conformidad, expedientes, documentación técnica y auditorías refuerza el valor de los contenidos centrados en requisitos, procedimientos y aplicación normativa.

Esa aportación resulta especialmente útil en textos que buscan explicar no solo qué exige una regulación, sino cómo afecta a los procesos reales de una empresa.

Juan Ignacio Quijano Ruiz: claridad técnica para responder dudas reales

Juan Ignacio Quijano Ruiz incorpora una mirada muy orientada a la conformidad de producto y a la traducción de exigencias técnicas en explicaciones comprensibles. Su experiencia en homologación aporta orden, precisión y una lectura práctica de las dudas más frecuentes que aparecen en el mercado.

Su contribución se aprecia especialmente en contenidos que requieren explicar obligaciones normativas sin caer en tecnicismos innecesarios ni perder exactitud.

Bernardo Rivero Falcón: especialización sanitaria con base profesional

Bernardo Rivero Falcón refuerza el proyecto en uno de los ámbitos más sensibles desde el punto de vista regulatorio: el de los productos sanitarios. Su perfil, vinculado al entorno farmacéutico y a la certificación CE, permite abordar cuestiones complejas con una base profesional sólida.

En sectores de alta exigencia normativa, esa especialización resulta clave para ofrecer contenidos precisos sobre importación, distribución, etiquetado y cumplimiento regulatorio.

Qué tipo de contenido se publica en la web

La propuesta editorial de Omologic se apoya en distintos formatos, todos ellos orientados a facilitar el acceso al conocimiento especializado y a convertir temas complejos en información útil para el sector.

Esa variedad de formatos amplía el alcance del contenido y refuerza el papel de la web como fuente especializada para distintos perfiles: profesionales del sector, empresas que buscan información fiable, medios de comunicación y lectores interesados en comprender mejor el impacto de la normativa en la comercialización de productos.

El valor de divulgar conocimiento experto

En sectores técnicos, divulgar bien no significa vaciar de contenido una materia compleja. Significa hacerla accesible sin perder rigor. Esa función resulta especialmente relevante en ámbitos como el Marcado CE, donde una explicación clara puede evitar errores de interpretación, decisiones deficientes o incumplimientos con consecuencias relevantes.

Plataformas como Omologic contribuyen a elevar la calidad de la información disponible porque conectan la experiencia profesional con una vocación clara de transferencia de conocimiento. Cuando los expertos no solo asesoran, sino que también escriben, analizan y explican, el sector gana en claridad, credibilidad y profundidad.

Esa combinación entre práctica profesional y divulgación rigurosa es, precisamente, la que convierte a la marca en algo más que una empresa especializada: la convierte en una referencia editorial dentro de su ámbito, y en una fuente capaz de generar contenido con autoridad, utilidad y recorrido orgánico.

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