OMP y Eastman muestran cómo acelerar la toma de decisiones en Gartner Supply Chain Planning Summit 2026

OMP y Eastman en Gartner Supply Chain Planning Summit 2026 - OMP

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante la sesión dedicada al cliente, los ponentes abordarán la integración de los horizontes de planificación y los cambios en el modelo operativo que han permitido tomar decisiones más rápidas gracias a una nueva solución de planificación de la cadena de suministro

Georgia, 15 de octubre de 2026.- OMP, líder en planificación de la cadena de suministro basada en inteligencia artificial, contará con la participación de Eastman en el Gartner Supply Chain Planning Summit 2026, que se celebrará en Denver, Colorado, los días 2 y 3 de noviembre, para mostrar cómo se puede acelerar la toma de decisiones en la práctica. La empresa global de materiales especializados explicará cómo ha integrado sus horizontes de planificación a largo, medio y corto plazo en un único ciclo.



Eastman explica cómo ha conectado sus horizontes de planificación

Durante una sesión de la cumbre, Sachin Kothari, responsable de Excelencia en Planificación Empresarial Integrada (IBP) de Eastman, y Abhi Patel, director de Operaciones Empresariales de OMP, explicarán cómo Eastman ha pasado de gestionar tres horizontes de planificación, cada uno con su propio calendario, a establecer un único ciclo conectado que integra la planificación a largo, medio y corto plazo mediante una visión compartida de la cadena de valor.



La sesión también abordará los obstáculos que dificultaron esta transformación y concluirá con los resultados medidos por Eastman, junto con recomendaciones para los responsables de la cadena de suministro cuyos procesos de planificación todavía dependen de transferencias de información entre equipos.



OMP presenta la transformación de la planificación para acelerar la toma de decisiones

OMP estará presente durante todo el Gartner Supply Chain Planning Summit 2026, los días 2 y 3 de noviembre, en el estand 205, donde mostrará cómo Unison Planning™ y UnisonIQ ayudan a las organizaciones a avanzar hacia una orquestación continua de la cadena de suministro centrada en la toma de decisiones.



Los asistentes podrán conocer cómo la planificación integrada, reforzada por los últimos avances en inteligencia artificial, permite evaluar escenarios con mayor rapidez, mejorar la colaboración y obtener resultados empresariales medibles.



Resumen de las sesiones



Sesión de Eastman



• Título: Un único ciclo de planificación: cómo Eastman conectó sus horizontes para acelerar la toma de decisiones.



• Ponentes:



• Sachin Kothari, responsable de Excelencia en Planificación Empresarial Integrada (IBP) de Eastman.



• Abhi Patel, director de Operaciones Empresariales de OMP.



• Fecha y hora: Lunes, 2 de noviembre de 2026, a las 16:45 horas MST.



Para consultar los próximos eventos en los que participará OMP, se puede visitar su calendario de eventos.



Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que afrontan desafíos complejos de planificación a alcanzar la excelencia, crecer y prosperar mediante una solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro que se sitúa entre las mejores del mercado.



Cientos de clientes de una amplia variedad de sectores, entre ellos bienes de consumo, ciencias de la vida, productos químicos, metales, papel y embalajes, se benefician del uso de Unison Planning™, la solución exclusiva de OMP.

Contacto

Emisor: OMP

Nombre contacto: Kira Perdue

Descripción contacto: C-Link Communications

Teléfono de contacto: +32 3 650 22 11



