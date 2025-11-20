OMP Miami 2025: Transformando la visión de la cadena de suministro en impacto real con la sinergia humano-IA

(Información remitida por la empresa firmante)

La conferencia OMP REAL 2025 en Miami reunió a líderes de cadenas de suministro y expertos en IA para mostrar cómo la sinergia humano-IA mejora la planificación y la resiliencia en las cadenas globales, con casos reales y demostraciones de UnisonIQ

Madrid, 20 de noviembre.- OMP, líder mundial en soluciones de planificación de la cadena de suministro, reunió a directivos de la cadena de suministro de todo el mundo, innovadores tecnológicos y socios estratégicos en la conferencia OMP REAL 2025 en Miami. Celebrado los días 18 y 19 de noviembre, el evento mostró cómo la IA agéntica, la planificación centrada en la toma de decisiones y la colaboración entre humanos e IA están transformando el futuro de la planificación de la cadena de suministro. Uno de los momentos álgidos fue UnisonIQ, el avanzado marco de orquestación de IA de OMP, diseñado para apoyar una toma de decisiones más rápida e inteligente en las cadenas de suministro globales.



Fortune 500: líderes que comparten historias de transformación en el mundo real

Líderes de la cadena de suministro de Arxada, AstraZeneca, Beiersdorf, Eastman, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Land O'Lakes y Visy compartieron estudios de caso convincentes que demuestran resultados tangibles:



• AstraZeneca explicó cómo ampliaron Unison Planning™ en sus operaciones globales, implementando una planificación centrada en la toma de decisiones para mejorar la agilidad y la confianza en las decisiones en mercados volátiles.



• Beiersdorf reveló cómo los conocimientos impulsados por IA permiten a los planificadores tomar decisiones más informadas y de mayor impacto a lo largo de su cadena de suministro.



• Eastman mostró cómo integró la sostenibilidad en los procesos de planificación principales y cómo equilibra el rendimiento empresarial con los objetivos medioambientales.



• Los participantes de Kraft Heinz, Johnson & Johnson y Land O'Lakes destacaron la creciente importancia de la colaboración y la innovación compartida a medida que las empresas trabajan para hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes y adaptables.



La IA agéntica toma el centro del escenario

Bajo el lema de la conferencia "REAL – Experiencia real. Soluciones reales. Resultados reales", los asistentes exploraron cómo la IA está transformando la planificación de la cadena de suministro. El ponente principal, Kevin O'Marah, cofundador y director de Investigación de Zero100, ofreció una visión audaz sobre cómo el agente y la IA autónoma están transformando los roles de los planificadores y redefiniendo la resiliencia de la cadena de suministro.



La plaza Unison sirvió de centro de innovación, donde los expertos de OMP presentaron Unison Planning™, incluidas UnisonIQ, la plataforma de orquestación de IA, y Unison Companion, su asistente de IA. Las demostraciones en directo destacaron cómo la inteligencia de decisión impulsada por IA ofrece visibilidad, agilidad y colaboración continuas en toda la cadena de suministro. Los socios estratégicos, entre los que se encontraban Microsoft Azure, Rulex, Nulogy, EY, Deloitte y Bluecrux, presentaron innovaciones del ecosistema que aceleran la transformación digital en diversos sectores.



Una comunidad unida por el progreso

"Nuestros clientes están a la vanguardia de la innovación en la cadena de suministro", afirmó Paul Vanvuchelen, director ejecutivo de OMP. "Gracias a la sinergia entre humanos y IA, están redefiniendo las cadenas de suministro globales con un impacto medible en la eficiencia, el servicio y la resiliencia. Este evento ha reunido a nuestra comunidad y ha reafirmado nuestro compromiso compartido con la configuración del futuro de la planificación de la cadena de suministro".



Sobre OMP

OMP ayuda a las empresas que se enfrentan a complejos desafíos de planificación a destacar, crecer y prosperar al ofrecer la mejor solución de planificación de la cadena de suministro digitalizada del mercado. Cientos de clientes de diversos sectores, como el de bienes de consumo, ciencias de la vida, productos químicos, metales, papel y embalaje, se benefician del uso de la solución de planificación de la cadena de suministro digitalizada de OMP, Unison Planning™.







Contacto

Nombre contacto: Philip Vervloesem

Descripción contacto: Director comercial y de Mercados en OMP

Teléfono de contacto: +1-770-956-2723

