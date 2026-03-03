OMP presenta Decision-Centric Planning para acelerar la toma de decisiones en la cadena de suministro

OMP presenta Decision-Centric Planning - OMP

El nuevo enfoque cambia la planificación de procesos reactivos a inteligencia de decisión impulsada por IA

Madrid, 3 de marzo de 2026.- OMP, proveedor líder de soluciones de planificación de la cadena de suministro impulsadas por IA, lanza Unison Decision-Centric Planning ("Planificación Centrada en Decisiones"), un nuevo enfoque que ayuda a las organizaciones a pasar de la planificación reactiva basada en procesos a la toma de decisiones proactiva basada en eventos.



Construido sobre la plataforma insignia Unison Planning™ de OMP, Unison Decision-Centric Planning combina IA avanzada, agentes autónomos, modelado de escenarios en tiempo real y validación humana para acelerar la velocidad de toma de decisiones. El enfoque permite a las organizaciones anticipar interrupciones, evaluar compensaciones y actuar con confianza en entornos de cadena de suministro cada vez más volátiles.



De la planificación reactiva a la proactiva

Los ciclos de planificación tradicionales suelen ser demasiado lentos para seguir el ritmo de la volatilidad actual. Unison Decision-Centric Planning reemplaza la planificación estática y basada en procesos por un enfoque dinámico, centrado en decisiones, que detecta continuamente cambios, identifica escenarios relevantes y cuantifica el impacto empresarial. Al alinear la inteligencia impulsada por IA con el juicio humano, las organizaciones pasan de reaccionar ante emergencias a optimizar el valor de manera proactiva.



"Con Unison Decision-Centric Planning, ayudamos a los clientes a ir más allá de la reacción ante problemas," dijo Tom Wouters, director de Producto de OMP. "Al combinar la experiencia humana con IA avanzada y modelado de escenarios, permitimos decisiones confiadas y proactivas que impulsan agilidad, resiliencia y resultados medibles".



Sinergia humano-IA para decisiones más inteligentes y rápidas

Unison Decision-Centric Planning utiliza UnisonIQ para orquestar agentes de IA, asistentes generativos y motores avanzados de optimización. Las tareas manuales rutinarias se automatizan, liberando a los planificadores para centrarse en la colaboración transversal y la toma de decisiones. La IA explicable garantiza transparencia y confianza, mientras que los agentes autónomos supervisan continuamente las señales de la cadena de suministro y actúan en tiempo real.



Impacto comprobado en Evonik Oxeno

Evonik Oxeno, productor líder de químicos C4, se asoció con OMP para pasar de la planificación reactiva a la toma de decisiones basada en escenarios y siempre activa. Al aprovechar los conocimientos y simulaciones en tiempo real a través de Unison Planning, los planificadores pueden anticipar interrupciones y responder más rápido, mejorando la agilidad y el desempeño general del negocio.



"Unison Decision-Centric Planning ha reforzado la confianza en el sistema entre planificadores y ejecutivos. La toma de decisiones basada en escenarios nos permite responder más rápido y mejorar el rendimiento de la empresa," afirmó David Kochanek, gerente de Soluciones de Cadena de Suministro de Evonik Oxeno.



Inteligencia de decisiones siempre activa a escala

Unison Decision-Centric Planning introduce agentes basados en eventos que evalúan continuamente oportunidades o riesgos, alineando las decisiones con objetivos estratégicos y financieros. Al ejecutar cientos de escenarios, las organizaciones pueden anticipar interrupciones, optimizar resultados y lograr mejoras medibles en niveles de servicio, eficiencia de costos, sostenibilidad y velocidad de decisión. "Las organizaciones pueden ejecutar cientos de escenarios para prepararse ante interrupciones y optimizar resultados".



Más detalles sobre la planificación centrada en decisiones

La planificación centrada en decisiones puede transformar la cadena de suministro. Para explorar los recursos de OMP, incluyendo el e-book siempre activo y la historia completa de éxito de Evonik Oxeno, visitar https://omp.com/innovation/decision-centric-planning-conquer-supply-chain-volatility-with-decision-velocity.



Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que enfrentan desafíos complejos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar, ofreciendo la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes en diversas industrias —incluyendo bienes de consumo, ciencias de la vida, químicos, metales, papel, embalaje y plásticos— se benefician del uso de Unison Planning™ de OMP.



