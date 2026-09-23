OMP y PwC ayudan a los fabricantes de procesos a pasar de una planificación aislada a decisiones unificadas

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(Información remitida por la empresa firmante)

La farmacéutica especializada medac ya trabaja con sus planificadores sobre un único plan de demanda. PwC y medac presentarán el despliegue y los próximos pasos en el evento de OMP en Singapur el 15 de octubre de 2026

Bélgica, 23 de septiembre de 2026.-OMP y PwC han formado una alianza para ofrecer decisiones de cadena de suministro más rápidas y unificadas a fabricantes de procesos de los sectores de ciencias de la vida, bienes de consumo y productos químicos.



La planificación en estas industrias se basa en la producción por campañas, los largos plazos de entrega y los requisitos regulatorios, factores que acaban apareciendo “demasiado tarde para actuar” cuando la planificación se realiza en sistemas separados. La alianza combina Unison Planning™, la plataforma de planificación de OMP basada en IA y con experiencia sectorial integrada, con los servicios de implementación de PwC.



La farmacéutica alemana especializada medac ya trabaja con esta alianza, con sus planificadores utilizando un único plan de demanda en Unison Planning™. PwC y medac presentarán el proyecto el 15 de octubre de 2026 en la Conferencia de OMP en Singapur, donde explicarán el enfoque empleado para el despliegue y lo que implica para la planificación en el sector farmacéutico.



Combinando innovación, conocimiento sectorial e integración

OMP y PwC ejecutan cada implementación como un único programa. OMP aporta Unison Planning™, su plataforma de planificación basada en IA y con experiencia sectorial integrada, que se conecta con los sistemas que el fabricante ya utiliza. Los equipos de PwC lideran la implementación, actuando como integrador de sistemas y trabajando directamente junto a los propios planificadores del cliente.



Ambas organizaciones observan el mismo cambio en los sectores de ciencias de la vida, bienes de consumo y productos químicos: los fabricantes sustituyen la planificación fragmentada por un plan unificado de extremo a extremo y buscan una plataforma y un equipo de implementación que ya conozcan su sector.



“Los fabricantes de procesos se enfrentan a las mismas limitaciones de planificación, independientemente de su tamaño, y pocos disponen de capacidad adicional para asumir una implementación. Ahí es donde la combinación de la plataforma, el conocimiento sectorial y un integrador capaz de gestionar el programa resulta más importante”, ha declarado Dieter Sleeuwaert, vicepresidente sénior de Alianzas Globales de OMP.



medac pasa de las hojas de cálculo a un único plan de demanda

medac suministra tratamientos especializados en reumatología, urología, hematología y oncología a más de 90 países, y fabrica sus productos en sus propias instalaciones europeas. Su planificación se basaba en una combinación de hojas de cálculo, funciones de planificación de su sistema ERP existente y una herramienta independiente con capacidades de planificación limitadas. Los procesos también diferían entre departamentos y regiones geográficas.



PwC, medac y OMP comenzaron con un despliegue centrado en la planificación de la demanda, lo que permitió acelerar la puesta en marcha para los planificadores alemanes antes del despliegue más amplio. A continuación, se incorporarán las geografías restantes, una capa de planificación del suministro y una segunda fase que se ejecutará en paralelo a la implementación de SAP S/4 de medac.



“Dar prioridad al despliegue de planificación de la demanda y mantener la solución lo más próxima posible al estándar fue lo que hizo que funcionara. Este enfoque puede trasladarse a otras empresas del sector”, ha declarado Jörg Zietz, director de Planificación de la Cadena de Suministro de PwC Alemania.



PwC y medac, en el escenario de Singapur

El Dr. Karsten Gentner, vicepresidente de Gestión de la Cadena de Suministro y Compras de medac, y Jörg Zietz, de PwC Alemania, explicarán cómo medac está construyendo la columna vertebral digital para una cadena de suministro farmacéutica más inteligente, resiliente y preparada para la IA.



Su sesión tendrá lugar el 15 de octubre de 2026 en la Conferencia de OMP en Singapur. Inscríbete en el evento.



Acerca de PwC

En PwC, ayudan a sus clientes a generar confianza y reinventarse para convertir la complejidad en una ventaja competitiva. Son una red orientada a la tecnología y respaldada por las personas, con más de 364.000 profesionales en 136 países y 137 territorios.



En los ámbitos de auditoría y aseguramiento, fiscalidad y servicios jurídicos, operaciones corporativas y consultoría, ayudan a sus clientes a generar, acelerar y mantener el impulso.



Acerca de medac

El Grupo medac trabaja para mejorar la calidad de vida de los pacientes en todo el mundo facilitando el acceso a las mejores terapias médicas posibles. Como empresa farmacéutica con actividad global y sede en Alemania, están presentes en más de 90 países y cuentan con más de 2.000 empleados en todo el mundo.



Con centros de producción en Europa y especialización en reumatología, urología, hematología y oncología, medac desarrolla y comercializa productos originales, genéricos y biosimilares de alta calidad.



Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que afrontan retos complejos de planificación a destacar, crecer y prosperar mediante la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado.



Cientos de clientes de una amplia variedad de sectores —desde bienes de consumo, ciencias de la vida, productos químicos, metales, papel, embalaje, plásticos y neumáticos hasta materiales de construcción— se benefician del uso de Unison Planning™, la exclusiva solución de OMP.

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