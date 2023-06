OMRON Healthcare celebra 50 años de historia del monitor de presión arterial

(Información remitida por la empresa firmante)

KIOTO, Japón, 24 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (en lo sucesivo, la Compañía) con sede en la ciudad de Muko, Prefectura de Kioto, Japón, se enorgullece en anunciar la celebración de su 50 aniversario en la producción de monitores de presión arterial este año. Desde la introducción de su primer monitor de presión arterial manual y de tipo manómetro en 1973, la Compañía ha mejorado y producido continuamente monitores de presión arterial precisos y fáciles de usar. Hasta la fecha, la Compañía ha vendido más de 350 millones de unidades en más de 110 países de todo el mundo.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O5-THg59uEz

La Compañía siempre ha creído en la importancia del control de la presión arterial en el hogar, incluso cuando las lecturas de la presión arterial solo se pueden obtener en centros médicos. En 1991, la Compañía lanzó el primer monitor de presión arterial automatizado del mundo con tecnología de lógica difusa (*) para mayor precisión y facilidad de uso que los monitores manuales. Paralelamente al avance de los monitores de presión arterial, la Compañía trabajó continuamente para mejorar y desarrollar el manguito preformado que el usuario puede envolver alrededor de su brazo de forma segura y sencilla. Además, la empresa se ha centrado en mejorar la facilidad de uso y la precisión de la medición mediante la ampliación de la gama de funciones de soporte para garantizar que el usuario mantenga la postura de medición correcta.

(*) Función automática de ajuste de presión

Imagen 1: El primer tensiómetro: HEP-1https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O1-9z3sXW19

Imagen 2: El primer tensiómetro automático de lógica difusa del mundo: HEM-706https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O6-uDd2KOhG

Además, la Compañía ha trabajado para crear conciencia sobre la importancia del control de la presión arterial en el hogar entre los profesionales médicos mediante el desarrollo y la distribución de dispositivos precisos y clínicamente validados. La Compañía apoyó el estudio de Ohasama, que se inició en 1986 en Ohasama, prefectura de Iwate, proporcionando alrededor de 300 unidades de monitores de presión arterial OMRON para su uso en la investigación. Ohasama se destacó por las altas y crecientes tasas de incidencia de enfermedades cardiovasculares debido al clima frío de la zona. Para contrarrestar este problema, las enfermeras de salud pública trabajaron para mejorar la salud de la comunidad haciendo que sus residentes midieran su presión arterial en el hogar y aconsejándolos en función de sus datos de presión arterial diarios automedidos. Este estudio continuó durante más de 35 años y sus hallazgos, que confirmaron los beneficios del control de la presión arterial en el hogar, se han incorporado a las pautas de gestión y control de la hipertensión emitidas en varios países..

La Compañía ha continuado persiguiendo el desafío de adoptar tecnología digital para el control de la presión arterial. En 2010, la empresa lanzó un servicio de gestión de la salud, WellnessLINK, en el mercado japonés. La aplicación para teléfonos inteligentes para la gestión de la salud, OMRON connect, ya está disponible en más de 140 países. Además, en 2020, la Compañía lanzó un servicio de control remoto de pacientes en EE.UU. Este servicio permite a los usuarios compartir sus lecturas de presión arterial en el hogar con los médicos, lo que promueve el control de enfermedades cardiovasculares antes de que empeoren. La Compañía ha ampliado su alcance comercial mediante la fabricación y distribución de una gama de productos y servicios que respaldan los tratamientos de hipertensión.

La Compañía también está comprometida con el desarrollo de dispositivos innovadores. Estos desarrollos incluyen el primer monitor de presión arterial portátil clínicamente preciso del mundo, HeartGuide, y un monitor de presión arterial para la parte superior del brazo con tecnología de electrocardiograma (ECG) incorporada para facilitar la detección temprana de la fibrilación auricular, un factor de riesgo conocido para la embolia cerebral cardiogénica.

Imagen 3: Monitor de presión arterial portátil: HCR-6900T-Mhttps://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O3-gUNRLxNb

Imagen 4: Tensiómetro de brazo superior con ECG: HCR-7800Thttps://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O4-Bu8sRho7

"Este año celebramos el 50.º aniversario del lanzamiento de los monitores de presión arterial de OMRON", dijo Ayumu Okada, presidente y consejero delegado de OMRON Healthcare Co., Ltd. "En esta ocasión, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros valiosos clientes por su continuo apoyo a nuestros monitores de presión arterial. Se sabe que las enfermedades cerebrovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y, a medida que las poblaciones en muchos países continúan envejeciendo, se espera que aumente la cantidad de pacientes que padecen estas enfermedades aún más. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de la visión de 'Going for ZERO' (lograr cero eventos cerebrovasculares y cardiovasculares). En el futuro, continuaremos contribuyendo a extender la esperanza de vida saludable para las personas en todo el mundo mediante la introducción de dispositivos y servicios diseñados para resolver temas relacionados con la salud".

Historia del desarrollo del monitor de presión arterial

Para obtener información detallada sobre los logros de la Compañía y la visión futura para hacer realidad la visión de cero eventos cerebrovasculares y cardiovasculares, visite aquí:https://healthcare.omron.com/healthcare-solutions/cardiovascular-health/300-million/our-journey/history-of-home-bpm

