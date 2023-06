OMRON Healthcare en el Congreso ESH 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

KIOTO, Japón, 27 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (en lo sucesivo, la Compañía) de Kioto, Japón, ha anunciado el patrocinio oficial de la 32.ª reunión científica de la Sociedad Europea de Hipertensión (en lo sucesivo, ESH 2023) a través de OMRON Healthcare Europe B.V., sede de ventas y marketing de OMRON Healthcare en Europa. ESH 2023 se llevará a cabo del 23 al 26 de junio de 2023 en el Centro de Convenciones de Milán en Italia, y en el evento, la Compañía presentará sus iniciativas recientes para hacer realidad su visión "Going for ZERO", cero ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, tanto en un exhibición de stand y en un simposio satélite.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202306216488-O2-oFetqFmr

Imagen: Stand de exposición (solo con fines ilustrativos): https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000242/202306216488/_prw_PI3lg_1tfyS8Kd.jpg

Bajo el lema "Siempre hay lugar para la inspiración", la empresa presenta una colección de monitores de presión arterial innovadores, incluido Complete (TM), un monitor de presión arterial para la parte superior del brazo con tecnología de ECG integrada, NightView (TM), un tensiómetro nocturno de muñeca para medir la presión arterial durante la noche, y EVOLV (TM), un práctico tensiómetro con manguito integrado. Hablarán en el simposio satélite el profesor y doctor Gianfranco Parati, el profesor y doctor Martino F. Pengo y el profesor y doctor George S. Stergiou. Todos hablarán sobre la importancia de medir la presión arterial en casa mientras se duerme para la detección e intervención temprana de la hipertensión nocturna. Además, el simposio destacará la fibrilación auricular, un tipo de arritmia que se sabe que es la causa de la embolia cardiogénica y presentará la correlación entre la fibrilación auricular y la hipertensión, y los beneficios del registro de ECG en el hogar para prevenir la enfermedad cardiovascular antes de que empeore.

La presión arterial fluctúa a lo largo del día y sus lecturas nocturnas son normalmente entre un 10 y un 20 % más bajas que las lecturas diurnas. Entre las condiciones generales de hipertensión, la hipertensión nocturna presenta presión arterial alta durante el sueño nocturno. Un estudio muestra que el grupo cuya presión arterial nocturna permanece igual que la diurna tendría una tasa de mortalidad por ictus 2,56 veces mayor, mientras que la tasa de mortalidad por ictus del grupo cuya presión arterial aumenta durante la noche es 3,69 veces mayor (*1). Otro estudio descubrió que la tasa de detección de fibrilación auricular es aproximadamente tres veces mayor en pacientes hipertensos que en pacientes no hipertensos (*2). Por lo tanto, es fundamental tomar el pulso y registrar el ECG diariamente para prevenir enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares.

Con el objetivo de cero eventos cerebro-cardiovasculares, la Compañía ha estado trabajando en el avance de las formas de tratamiento de la hipertensión en colaboración con profesionales de la salud e investigadores. La Compañía continuará promoviendo las actividades académicas a nivel mundial, desarrollando dispositivos y servicios, y contribuyendo a empoderar a las personas en todo el mundo para vivir la vida al máximo.

Notas:(*1) Ohkubo T et al. Am J Hypertens. 1997; 10: 1201(*2) Senoo K, et al. (2022), PLoS ONE 17(6): e0269506

Evento ESH 2023 - Título: 32nd Scientific Meeting of the European Society of Hypertension (ESH) on "Hypertension and Cardiovascular Protection"- Fecha: 23-26 de junio, 2023 (CEST)- Sitio: Milano Convention Centre in Italy- Sitio web oficial: https://www.eshonline.org/new-dates/

Simposio satélite- Fecha y hora: 11:30 am - 12:30 pm, sábado, 24 de junio, 2023 (CEST)- Sitio: Red Hall 2, Milano Convention Centre- Tema: "Beyond the Daytime: Night-time Blood Pressure and Afib, Exploring Their Critical Role in Hypertension Management"- Ponentes: Profesor y doctor Gianfranco Parati, profesor y doctor George S. Stergiou

Sesión 1: "Why you need to include night-time BP as part of routine hypertension diagnosis protocol" por el profesor y doctor Gianfranco Parati (profesor honorario de Medicina cardiovascular, University of Milano-Bicocca, Italia; portavoz del Council on Hypertension, European Society of Cardiology; presidente electo de la World Hypertension League)

Sesión 2: "What you need to know about night-time home blood pressure measurements" por el profesor y doctor Martino F. Pengo (Italian Auxological Institute IRCCS, Department of Cardiovascular, Neural and Metabolic Sciences, San Luca Hospital, Milán, Italia)

Sesión 3: "Risks of uncontrolled hypertension and asymptomatic Afib", por el profesor y doctor George S. Stergiou (profesor de Medicina e Hipertensión, presidente del Centro de hipertensión STRIDE-7, Escuela de Medicina, Universidad de Atenas, Atenas, Grecia)

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/omron-healthcare-en-el-congreso-esh-2023-301864119.html