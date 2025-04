(Información remitida por la empresa firmante)

- OMRON Healthcare dona 4.000 monitores de presión arterial y avanza en la detección de fibrilación auricular con tecnología Intellisense AFib basada en IA

- La tecnología Intellisense AFib puede detectar una posible fibrilación auricular con cada medición; el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión durante el mes de la medición de mayo -

KIOTO, Japón, 28 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (sede central: Muko, prefectura de Kioto; en adelante, "la compañía") se enorgullece de mantener su compromiso a largo plazo con el patrocinio del Mes de la Medición de Mayo (MMM), una campaña de concienciación sobre el control de la presión arterial. Como parte de este compromiso, la compañía donará aproximadamente 4.000 tensiómetros a MMM. Este año, los dispositivos donados incluyen tensiómetros que detectan la posible fibrilación auricular (FA) mediante la nueva tecnología Intellisense AFib basada en IA, así como tensiómetros con tecnología de ECG integrada.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202504177579-O1-SWNJGnOc

OMRON Healthcare colabora con MMM desde 2017 para promover y concienciar sobre los peligros de la presión arterial alta y la hipertensión, y hasta la fecha ha donado aproximadamente 30.000 tensiómetros en 100 países. En su séptimo año consecutivo, esta iniciativa ha sido crucial para educar a los pacientes hipertensos sobre la importancia de medirse la presión arterial y para apoyar la detección temprana de la fibrilación auricular (FA) y así reducir el riesgo de ictus.

"La fibrilación auricular es una arritmia potencialmente mortal, y las personas con hipertensión tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollarla. El control regular de la presión arterial es una herramienta crucial para identificar estos riesgos y permite a las personas controlar la hipertensión de forma más eficaz. Con la donación de estos monitores, podemos apoyar la detección temprana, un mejor tratamiento y, en última instancia, salvar más vidas", afirmó el profesor Neil R. Poulter, investigador principal y presidente del consejo directivo de May Measurement Month.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión arterial es responsable de más de 10 millones de muertes en todo el mundo cada año. Y, de forma alarmante, aproximadamente 1 de cada 4 personas con fibrilación auricular (FA) son inicialmente asintomáticas*1. Si no se trata, la hipertensión aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares potencialmente mortales, como accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. La detección temprana y el tratamiento adecuado de la hipertensión pueden prevenir complicaciones graves. El control de la presión arterial en casa se asocia con un mejor control de la presión arterial y, por lo tanto, mejora la prevención.

El MMM de este año se celebrará del 1 de mayo al 31 de julio. El evento ofrecerá sesiones prácticas de medición de la presión arterial y proporcionará consejos sobre alimentación y control de la presión arterial. Además, en algunas regiones, los visitantes podrán evaluar su riesgo de fibrilación auricular mediante mediciones de la presión arterial y registros de ECG. Estudios han confirmado que la incidencia de fibrilación auricular es aproximadamente tres veces mayor en pacientes hipertensos que en aquellos con presión arterial normal*2. Al donar a MMM tensiómetros que pueden detectar la posibilidad de fibrilación auricular, la compañía brinda la oportunidad de concienciar sobre sus riesgos entre los pacientes hipertensos.

Para más información sobre MMM, visite: www.maymeasure.org.

*1 Gibbs H, et al; Clinical Outcomes in Asymptomatic and Symptomatic Atrial Fibrillation Presentations in GARFIELD-AF: Implications for AF Screening. Am J Med. 2021 Jul;134(7):893-901.e11.

*2 Senoo K, Yukawa A, Ohkura T, et al. Screening for untreated atrial fibrillation in the elderly population: A community-based study. Pizzi C, ed. PLoS ONE.2022;17(6):e0269506.

Acerca de OMRON Healthcare

Comprometida con el avance de la salud y el empoderamiento de personas de todo el mundo para que disfruten al máximo, OMRON Healthcare es líder mundial en el campo de equipos médicos innovadores y clínicamente probados para la monitorización y el tratamiento de la salud en el hogar. Con el objetivo de hacer realidad su visión "Aspirando a cero: atención preventiva para la salud de la sociedad", la empresa desarrolla productos y servicios para el manejo de afecciones cardiovasculares, la monitorización remota de pacientes, la atención respiratoria y dispositivos para el tratamiento del dolor. Estos ayudan a profesionales sanitarios y pacientes a reducir los eventos cerebro-cardiovascular, el agravamiento de enfermedades respiratorias y las restricciones causadas por el dolor crónico.

Con más de 350 millones de unidades vendidas a nivel mundial*, OMRON ofrece los tensiómetros más recomendados por profesionales sanitarios del mundo**. A lo largo de su historia, OMRON Healthcare se ha esforzado por mejorar vidas y contribuir a una sociedad mejor mediante el desarrollo de innovaciones que ayudan a las personas a prevenir, tratar y controlar sus afecciones médicas, y ofrece productos y servicios en más de 130 países***.

OMRON Healthcare Group tiene su sede en Kioto, Japón.

* Ventas acumuladas de tensiómetros digitales de uso doméstico en todo el mundo (a mayo de 2023)

** 1 Encuesta de Frost & Sullivan, Encuestas de seguimiento de la percepción de los médicos sobre la presión arterial.

(25 de noviembre de 2019 y U.S. News Staff 2020, U.S. News & World Report, consultado el 9 de junio de 2020)

** 2 Kantar Health. Survey with cardiologists. (2019)

*** Número de países donde están disponibles los productos y/o servicios de OMRON (a marzo de 2023)

