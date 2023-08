OMRON Healthcare patrocina el Congreso ESC 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

KIOTO, Japón, 25 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (en adelante, la Compañía), con sede en Muko, Prefectura de Kioto, ha anunciado el patrocinio oficial del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2023 (en adelante, el Congreso ESC 2023) a través de OMRON Healthcare Europe B.V., la sede central de ventas y marketing de OMRON Healthcare en Europa. El congreso anual ESC, el congreso más grande del mundo sobre enfermedades cardiovasculares, se llevará a cabo del 25 al 28 de agosto de 2023 en el RAI Amsterdam, Países Bajos. La compañía ha sido socia durante varios años y, en el simposio satélite de este año, presentará la correlación entre la hipertensión y la fibrilación auricular, que se sabe que causa embolia cardiogénica. En su stand se exhibirá un conjunto de dispositivos y servicios innovadores disponibles en Europa.

Bajo el tema "Revelar la fibrilación auricular asintomática y la hipertensión en la lucha contra el accidente cerebrovascular", el simposio satélite estará presidido por el profesor Gerhard Hindricks del Hospital Universitario Charite y discutirá el control de la presión arterial y la detección temprana de la fibrilación auricular. El simposio también presentará el último estudio sobre la detección de la recurrencia de la fibrilación auricular después de la ablación en el hogar, así como una técnica para diagnosticar la fibrilación auricular en 30 segundos y sus ventajas.

En el stand, la compañía presentará un conjunto de dispositivos y servicios innovadores, incluido "Complete (TM)", un monitor de presión arterial para la parte superior del brazo con tecnología de ECG incorporada que puede registrar el ECG mientras monitorea la presión arterial, y un ECG portátil. Dispositivo que permite al usuario registrar un electrocardiograma cada vez que se siente mal. También se exhibirá en el stand "Viso", un servicio de monitorización remota de pacientes de OMRON Healthcare. Viso es un servicio, actualmente disponible en el Reino Unido, que permite a los pacientes compartir datos vitales medidos en casa con sus médicos en tiempo real, lo que les permite intervenir en el manejo de la hipertensión de manera adecuada según la condición del paciente.

Con el objetivo de lograr cero eventos cerebrovasculares, la compañía ha estado trabajando para mejorar las formas de tratamiento de la hipertensión en colaboración con investigadores y profesionales de la salud. La Compañía continuará promoviendo actividades académicas a nivel mundial, desarrollando dispositivos y servicios y contribuyendo a capacitar a personas de todo el mundo para vivir la vida al máximo.

Esquema del evento del Congreso ESC 2023

Título: Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2023

Fecha: del 25 al 28 de agosto, 2023 (CEST)

Sitio: RAI Amsterdam

Sitio web oficial: https://www.escardio.org/Congresses-Events/ESC-Congress

Simposio satélite

Fecha y hora: 10:15 - 11:00 el domingo, 27 de agosto de 2023 (CEST)

Sala: Sala de conferencias Luxemburgo

conferencias Luxemburgo Tema: Revealing asymptomatic atrial fibrillation and hypertension in the fight against stroke (Revelando fibrilación auricular asintomática e hipertensión en la lucha contra el ictus)

(Revelando fibrilación auricular asintomática e hipertensión en la lucha contra el ictus) Preside: Profesor Gerhard Hindricks (Charite University Hospital - Berlín, Alemania)

Sesión 1:Tema: How blood pressure control and early detection of atrial fibrillation can prevent strokes (Cómo el control de la presión arterial y la detección temprana de la fibrilación auricular pueden prevenir los accidentes cerebrovasculares)Ponente: Profesor Gerhard Hindricks (Charite University Hospital - Berlín, Alemania)

Sesión 2:Tema: Detecting atrial fibrillation recurrence after ablation at home (Detección de recurrencia de fibrilación auricular tras ablación en casa)Ponente: Profesor asociado Keitaro Senoo (Kyoto Prefectural University of Medicine - Kioto, Japón)

Sesión 3:Tema: Diagnosing atrial fibrillation in 30 seconds and its advantages (Diagnóstico de fibrilación auricular en 30 segundos y sus ventajas)Ponente: Profesor Faizel Osman (University Hospitals of Coventry and Warwickshire NHS Trust - Coventry, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

