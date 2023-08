(Información remitida por la empresa firmante)

- Para hacer realidad la visión de CERO eventos cerebrovasculares, OMRON Healthcare patrocina la primera reunión anual de la colaboración internacional AF Screen

KIOTO, Japón, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (en adelante, la Compañía), con sede en Muko, Prefectura de Kioto, ha anunciado el patrocinio oficial de la primera reunión anual de AF Screen International Collaboration, un grupo colaborativo que se estableció para promover el debate y la investigación sobre la detección de fibrilación auricular (FA) desconocida o infratratada como forma de reducir los accidentes cerebrovasculares y la muerte.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202308248436-O1-HVvY7227

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardíacas, seguidas de los accidentes cerebrovasculares. El número de enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares sigue aumentando debido al envejecimiento acelerado de la población y a los cambios en el estilo de vida provocados por el crecimiento económico. Como la empresa cree que la detección temprana de la FA es clave para resolver estos desafíos relacionados con la salud, se ha dedicado a comunicar la importancia del control de la presión arterial mediante el uso de un monitor de presión arterial doméstico a un público más amplio. En 2020, se lanzó "Complete (TM)", un monitor de presión arterial para la parte superior del brazo con tecnología de ECG incorporada y, al mismo tiempo, la compañía lanzó un par de iniciativas mediante el uso de monitores de ECG domésticos para detectar la FA en una etapa temprana. Además, se ha implementado activamente la Academia OMRON, un programa de aprendizaje para profesionales de la salud, para crear conciencia sobre la enfermedad.

AF Screen International Collaboration es un grupo de investigación formado por más de 200 miembros de 40 países liderados por profesionales mundialmente destacados como el profesor Ben Freedman de la Universidad de Sídney. Se ha comprometido con actividades de concientización sobre enfermedades destinadas a la detección temprana de la FA y la promoción de la implementación de programas de detección de FA, adaptados a los sistemas médicos de cada país.

La compañía patrocinó la primera reunión anual de AF Screen International Collaboration y durante la reunión, los médicos presentaron los últimos hallazgos en la detección temprana de la FA, así como el riesgo de desarrollar FA en pacientes hipertensos y acordaron realizar de forma conjunta futuras actividades de concientización sobre la enfermedad.

Para hacer realidad la visión de Going for ZERO, lograr cero eventos cerebrovasculares, la compañía se ha comprometido a apoyar un mejor tratamiento de la hipertensión y la detección temprana de la FA en colaboración con investigadores y profesionales de la salud.

- Reunión anual de AF Screen International Collaboration Fecha: jueves 24 de agosto de 2023 (CEST)Lugar: Hilton Amsterdam Airport Schiphol*La conferencia sobre detección de FA está organizada en nombre de AF Screen International Collaboration por la Translational Medicine Academy (TMA), una fundación sin fines de lucro con sede en Suiza (www.tmacademy.org)

Organizador: Profesor Ben Freedman Director de Asuntos Externos del Heart Research Institute, Charles Perkins Center y líder del Grupo de Ritmo Cardíaco y Prevención de Accidentes Cerebrovasculares.Profesor de Cardiología en la Universidad de Sydney y exjefe del Departamento de Cardiología del Hospital Concord.

Programa: - Detección temprana de FA y resultados distintos del accidente cerebrovascular- AF-SCREEN Resumen del año- Hipertensión y FA- Libro blanco sobre hipertensión combinada + FA- ACTUALIZACIÓN sobre la evaluación continua de ECA e IP

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/omron-healthcare-patrocina-la-primera-reunion-anual-de-la-colaboracion-internacional-af-screen-301914612.html