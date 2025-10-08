(Información remitida por la empresa firmante)

-La OMS precalifica la vacuna oral contra el cólera Shanchol, garantizando la continuidad del suministro mundial

HYDERABAD, India, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanchol, la vacuna oral contra el cólera, desarrollada originalmente por Shantha Biotechnics, ha recibido la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este hito permite a organismos internacionales de adquisición como UNICEF, Gavi y PAHO obtener Shanchol para su uso en países donde el cólera sigue siendo un importante problema de salud pública.

"Shanchol se concibió como una solución asequible y accesible para países que se enfrentan a brotes recurrentes de cólera. La precalificación de Shanchol por parte de la OMS impulsa la misión fundacional", afirmó el Dr. K.I. Varaprasad Reddy, fundador de Shantha Biotechnics.

A lo largo de los años, se han suministrado cerca de 40 millones de dosis de Shanchol en todo el mundo a través de campañas de vacunación lideradas por UNICEF. Tras la interrupción de la producción bajo su anterior propiedad, GCBC Vaccines Pvt. Ltd. (anteriormente Shantha) ha reanudado la fabricación, tras una inspección in situ realizada por la OMS y la transferencia de la precalificación. Shanchol sigue siendo la única vacuna oral contra el cólera fabricada en la India con precalificación de la OMS, lo que subraya el papel crucial de la India para garantizar la continuidad del suministro mundial.

"Como parte de la familia fundadora de Gland Pharma, he visto cómo la fabricación de productos estériles de primera clase de la India puede transformar la atención médica global. Al reanudar la producción de Shanchol, brindamos el mismo rigor y confiabilidad para garantizar que esta vacuna vital siga disponible en todo el mundo", afirmó el Dr. Ravi Penmetsa, director general de GCBC Vaccines Pvt. Ltd.

"Este hito subraya el renovado compromiso de Shantha con la salud global. Nos centramos en garantizar que vacunas como Shanchol lleguen a los países que más las necesitan, de forma fiable y asequible. Al mismo tiempo, trabajamos para llevar otras vacunas asequibles e innovadoras de nuestra línea de desarrollo a los mercados globales, continuando la tradición de Shantha de ampliar el acceso a la inmunización vital", afirmó el Dr. Vishy Chebrol, director ejecutivo de GCBC Vaccines Pvt. Ltd.

Acerca de Shanchol

Shanchol es una vacuna oral bivalente de células enteras muertas contra el cólera, eficaz contra Vibrio cholerae O1 y O139. Ha sido un pilar fundamental de las respuestas a brotes y las campañas de inmunización preventiva coordinadas por UNICEF, protegiendo a millones de personas en todo el mundo. Con la aprobación de la OMS para la precalificación, Shanchol seguirá distribuyéndose a gran escala para satisfacer la demanda internacional y las necesidades de inmunización de los países.

Acerca del fabricante

Shanchol fue desarrollado originalmente por Shantha Biotechnics, fundada en la década de 1990 como una de las empresas biotecnológicas pioneras de la India. La compañía fue adquirida por Sanofi en 2009, obteniendo reconocimiento mundial como proveedor confiable de vacunas. En 2024, las instalaciones de Shantha, incluyendo Shanchol, fueron adquiridas por GCBC Vaccines Pvt. Ltd. Hoy, el legado de Shantha continúa, a través de la revitalización de la compañía y su misión de ofrecer vacunas asequibles y de alta calidad que amplíen el acceso a la inmunización vital en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://gcbcvaccines.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2791441/Shantha_GCBC_Shanchol_WHO_PQ.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2791442/Shantha_GCBC_Vaccines_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-oms-precalifica-la-vacuna-oral-contra-el-colera-shanchol-302578772.html