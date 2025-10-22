OMTech lanza láseres de calidad profesional a precios de aficionado este Black Friday

(Información remitida por la empresa firmante)

ANAHEIM, Calif., 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Justo a tiempo para la temporada de descuentos, OMTech trae alegría navideña a creadores, educadores y emprendedores con su oferta de Black Friday, del 3 al 28 de noviembre. Conocida por ofrecer máquinas láser de calidad profesional a precios accesibles, OMTech ofrece hasta un 40 % de descuento en grabadores láser de CO₂ seleccionados, como la nueva serie Pronto, que por primera vez tiene un 12 % de descuento.

Destacados: la Serie Pronto: Velocidad y Precisión

La Serie OMTech Pronto, que causó sensación por sus características de vanguardia y su diseño centrado en el usuario, acapara todas las miradas este Black Friday. Diseñados para una precisión de alta velocidad, los láseres Pronto de CO₂ vienen equipados con opciones de potencia de 60 W a 150 W y un área de grabado de hasta 1600 1000 mm. Estas máquinas alcanzan velocidades de grabado de hasta 1.000 mm/s, una innovación para operaciones de gran volumen y proyectos con plazos ajustados.

Pero no se trata solo de velocidad: las máquinas Pronto están diseñadas para ofrecer seguridad y fiabilidad a largo plazo. Cada unidad incluye:

Carcasa láser de clase 1 con ventana de visualización completa

con ventana de visualización completa Extractor de aire de alto rendimiento que elimina la necesidad de una actualización posterior

que elimina la necesidad de una actualización posterior Espejo y soportes de cabezal de aluminio para mayor precisión

para mayor precisión Asistencia de aire con sensores de presión para detener automáticamente las operaciones si se interrumpe el flujo de aire

para detener automáticamente las operaciones si se interrumpe el flujo de aire Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento durante el uso prolongado

Por tiempo limitado, quienes compren la Serie Pronto recibirán un enfriador de agua de grado industrial gratis y disfrutarán de descuentos de hasta el 12%. ¡Es el momento perfecto para actualizar o comenzar su experiencia con el grabado láser!

Diseñado para creadores, con la confianza de profesionales

Tanto si es un taller experimentado como si es un aficionado al láser por primera vez, la línea completa de grabadores láser de CO₂ de OMTech ofrece una versatilidad y un soporte inigualables. Sus máquinas láser de CO₂ cuentan con mesas de trabajo completamente cerradas con ventanas de protección para un funcionamiento seguro e inteligente del láser. Tanto si personaliza madera y cuero como si corta acrílico y caucho, los grabadores láser OMTech cuentan con exhaustivas medidas de seguridad, un servicio de atención al cliente con sede en Europa, una amplia comunidad de usuarios y garantías integrales.

¡Dese prisa! ¡La oferta finaliza el 28 de noviembre!

Esta es la mayor oferta del año de OMTech, y es la primera vez que la Serie Pronto tiene descuento. Desde modernizar su taller y equipar un espacio de creación escolar hasta emprender un negocio secundario, nunca ha habido un mejor momento para invertir en tecnología láser de alto rendimiento.

El Black Friday empieza ahora: compre en su sitio web local de OMTech.

Disponible para clientes de Alemania (DE), Reino Unido (UK), España (ES), Italia (IT), Australia (AU), y Francia (FR).

Lleve sus proyectos láser al siguiente nivel con ofertas exclusivas y soporte local.

Acerca de OMTech

OMTech es una marca líder de grabadores láser con sede en EE.UU., comprometida con la creación de máquinas láser de calidad profesional accesibles para creadores de todos los niveles. Con una creciente comunidad global de usuarios, OMTech impulsa la innovación mediante programas educativos, soporte técnico y una amplia gama de máquinas diseñadas para aficionados, educadores y empresarios.

