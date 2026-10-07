OncoBayes avanza con OB-001 para abordar la resistencia a ADC y la penetración cerebral de TKI

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- OncoBayes, una empresa farmacéutica privada en fase clínica, anunció hoy la finalización con éxito de los estudios preclínicos de OB-001, demostrando el potencial del producto para abordar dos importantes necesidades no cubiertas en oncología: la resistencia a los conjugados fármaco-anticuerpo (ADC) y la penetración cerebral de los inhibidores de la tirosina quinasa (TKI).

OB-001 es un inhibidor altamente selectivo y eficaz de dos bombas de eflujo clave (P-gp y BCRP), presentes tanto en la barrera hematoencefálica como en las células tumorales. El producto se está desarrollando como un comprimido oral de administración única diaria, destinado a utilizarse en combinación con diversos tratamientos oncológicos de referencia para optimizar su eficacia.

En estudios con ratones mediante perfusión cerebral, el pretratamiento con OB-001 aumentó significativamente la exposición cerebral de cuatro inhibidores de quinasa de referencia, mientras que la exposición sistémica (plasmática) permaneció prácticamente inalterada. Los datos presentados en AACR de 2026 demostraron que OB-001 podía aumentar la exposición cerebral de osimertinib en casi un 400 % con cambios sistémicos mínimos[1],[2]. Según un modelo traslacional de PK-PD-TGI para osimertinib, se prevé que este incremento aporte una mejora sustancial en la supervivencia libre de progresión en el sistema nervioso central (SNC) para pacientes EGFRmNSCLC. Un mejor control de las metástasis cerebrales sigue siendo una importante necesidad no cubierta tanto en NSCLC como en el cáncer de mama.

Se ha identificado que estas mismas bombas de eflujo constituyen un mecanismo de resistencia clave que afecta a los ADC; la sobreexpresión de dichas bombas provoca una reducción de la concentración de la carga útil en el tumor. Estudios preclínicos realizados mediante un ensayo de transporte bidireccional demostraron que OB-001 reduce el eflujo de varias cargas útiles destacadas, incluidas SN-38 (p. ej., sacituzumabgovitecan, Trodelvy), DM4 (p. ej., mirvetuximabsoravtansina, Elahere) y DXd (p. ej., trastuzumabderuxtecan, Enhertu).

Actualmente se está planificando el inicio de un programa de ensayos clínicos en paralelo para generar datos de prueba de concepto (POC) en combinación con osimertinib, así como para evaluar la resensibilización a T-DXd.

"Este es un hito fundamental para nuestro equipo; ahora estamos en una posición óptima para poner en marcha nuestros planes clínicos con OB-001", declaró JimMillen, consejero delegado de OncoBayes. "OB-001 va camino de convertirse en un fármaco pionero en su clase, con un amplio potencial para utilizarse como tratamiento adyuvante oral y sencillo junto a diversas terapias oncológicas de gran éxito comercial. Se trata, sin duda, de una oportunidad de producto en fase de desarrollo".

Referencias: 1. AACR2026 Abstract 5873. 1 April 2026; 86 (7_Supplement): 5873. https://doi.org/10.1158/1538-7445.AM2026-5873.2. CancerResearchCommunications 1 May 2026; 6 (5): 1213–1219. https://doi.org/10.1158/2767-9764.CRC-25-0553.

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