Ondo presenta USD Yield (USDY) para inversores individuales e institucionales globales (fuera de EE.UU.)

(Información remitida por la empresa firmante)

GREENWICH, Conn., 3 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Ondo Finance, un líder en finanzas en cadena de grado institucional, se complace en anunciar el lanzamiento de USD Yield (USDY), el primer pagaré tokenizado del mundo garantizado por bonos del Tesoro de EE.UU. y depósitos bancarios. USDY proporciona una accesibilidad y una utilidad similares a las de las monedas estables, al mismo tiempo que paga a los poseedores de tokens un rendimiento (APY del 5 % en el lanzamiento) y ofrece protecciones para los inversores significativamente mejoradas.

El debut de USDY sigue a la entrada de Ondo Finance en el espacio de tokenización a principios de este año con OUSG (Ondo Short-Term US Government Bond Fund), el primer producto de bonos del Tesoro de EE.UU. en cadena. Con más de 160 millones de dólares en activos, OUSG ha obtenido un interés sustancial, pero es accesible exclusivamente para inversores institucionales.

"Crypto tiene que ver con la inclusión financiera, y estamos encantados de ofrecer un producto rentable con una estructuración financiera madura y protecciones para los inversores, tanto para inversores individuales como institucionales. USDY ampliará el universo de inversores que buscan ahorrar y gastar en un entorno más global y de manera nativa digital al compartir el rendimiento y brindar una mayor transparencia y seguridad en comparación con las monedas estables convencionales", dijo Nathan Allman, consejero dlegado de Ondo Finance.

USDY es deuda senior garantizada emitida por Ondo USDY LLC, un vehículo de propósito especial domiciliado en EE.UU., administrado por una junta que incluye un director independiente y diseñado para maximizar la bancarrota-remota. USDY está sobrecolateralizado por una posición de renta variable de primera pérdida de aproximadamente el 3 % que absorbe las fluctuaciones a corto plazo en los precios de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Ankura Trust actuará como Agente de Verificación y Agente de Garantía para USDY de acuerdo con los documentos rectores subyacentes. Ankura Trust publicará informes diarios a partir de los 60 días posteriores al lanzamiento que proporcionarán transparencia sobre los activos del emisor en beneficio de los prestamistas. Como Agente de Garantía, Ankura estará preparado para incautar los activos que garantizan los tokens y reembolsar a los tenedores si Ondo cesara sus operaciones o incumpliera ciertos convenios de la deuda, sujeto a la aprobación de los tenedores de USDY. Esta estructura garantiza un grado de transparencia y protección del inversor del que carecen las monedas estables tradicionales.

USDY está aceptando depósitos actualmente. Los inversores no estadounidenses pueden obtener más información en ondo.finance/usdy.

Responsabilidad

Los tokens USDY no se ofrecen ni venden, y no se ofrecerán ni venderán, en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses. Además, los tokens USDY no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas (la "Ley") o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse, venderse o transferirse de otro modo en Estados Unidos o a personas estadounidenses, a menos que los valores estén registrados en virtud de la Ley, o esté disponible una exención de los requisitos de registro de la Ley. También se aplican limitaciones adicionales a la transferencia.

Acerca de Ondo Finance

Ondo Finance se dedica a mejorar la seguridad, la eficiencia y la accesibilidad de los servicios financieros a través de ofertas en cadena de nivel institucional. Ondo Finance tiene un brazo tecnológico centrado en el desarrollo de software financiero en cadena y un brazo de gestión de activos que crea y gestiona productos tokenizados.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805719/New_Ondo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ondo-presenta-usd-yield-usdy-para-inversores-individuales-e-institucionales-globales-fuera-de-eeuu-301893019.html