ONE Carmel lanza la venta residencial, estableciendo un nuevo estándar de vida costera en Carmel Valley

(Información remitida por la empresa firmante)

Un exclusivo enclave residencial presenta sus planes para 73 magníficas parcelas y viviendas construidas, con instalaciones ecuestres históricas, servicios de bienestar e infraestructura tecnológica de vanguardia.

CARMEL VALLEY, Calif., 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ONE Carmel, una comunidad residencial privada de 891 acres en Carmel Valley, California, anuncia el inicio de la venta de 73 amplios lotes y casas construidas, lo que representa una de las últimas ofertas de terrenos residenciales a gran escala en la península de Monterey. Desarrollado por Carmel Reserve LLC, ONE Carmel ofrece una oportunidad única para residir en uno de los destinos más bellos de la costa oeste, donde convergen la arquitectura, la naturaleza, la cultura y la comunidad.

La visión de ONE Carmel se basa en la responsabilidad y la continuidad. Bajo el liderazgo de Crystal Jiang, el terreno que conforma ONE Carmel se adquirió a lo largo de más de una década, guiado por el compromiso de honrar su historia y gestionar con esmero su futuro para las generaciones venideras. Ubicado junto a las montañas de Santa Lucía y a solo minutos de Carmel-by-the-Sea, este enclave residencial ofrecerá una experiencia única, profundamente ligada al impresionante paisaje natural de la región, a la vez que incorpora tecnología avanzada y prácticas de construcción sostenibles.

Actualmente, se encuentra disponible una colección limitada de diez lotes de la Selección de Fundadores y viviendas construidas, con precios a partir de 6 millones de dólares estadounidenses. Como primera oportunidad de compra dentro de la comunidad, estas residencias ofrecen a los compradores la posibilidad de contribuir a definir el carácter, la cultura y el legado perdurable de ONE Carmel desde sus inicios.

"Cada residencia en ONE Carmel está diseñada como una obra de arte viviente, donde la arquitectura, el paisaje y la luz se combinan cuidadosamente para crear algo verdaderamente único. Las llamamos Residencias de Arte", afirmó Crystal Jiang, presidenta de ONE Carmel. "Estamos creando una comunidad arraigada en la belleza natural de Carmel y la brillantez tecnológica de Silicon Valley, la rica herencia cultural de Europa y la exquisita hospitalidad y los altos estándares de servicio de Asia. Estas influencias cobran vida gracias a prestigiosos diseñadores locales y arquitectos de renombre mundial, creando un nivel de arte y experiencia que rara vez se encuentra en una sola comunidad privada".

Las 73 parcelas residenciales varían desde dos acres y medio hasta más de 12 acres, con vistas panorámicas a las montañas circundantes, el Océano Pacífico y Carmel Valley, ofreciendo flexibilidad para la convivencia multigeneracional. Diseñadas en colaboración con arquitectos locales de gran prestigio, junto con algunos de los nombres más destacados del mundo de la arquitectura, las residencias tendrán una relevancia internacional y un inconfundible estilo Carmel. Utilizando materiales de construcción naturales, como madera y piedra envejecidas, así como pastos autóctonos y robles, las casas se conciben como santuarios privados enmarcados por amplias vistas. Cada casa incluirá la opción de una selección personalizada de arte, con la asesoría de consultores de arte de renombre internacional.

Los planes para el corazón de ONE Carmel incluyen una casa club que servirá como punto de encuentro para la comunidad. Los residentes disfrutarán de servicios integrales de bienestar y estilo de vida, programación exclusiva, servicio de conserjería personalizado y senderos privados para caminatas. Enraizado en la rica tradición ecuestre de Carmel Valley, los residentes de ONE Carmel y la comunidad local tendrán acceso al renovado September Ranch, el único centro ecuestre público del condado de Monterey. Las instalaciones restauradas, de 20 acres, contarán con servicios de vanguardia, como pistas cubiertas y al aire libre, programas de entrenamiento personalizados, pistas de doma clásica, servicios exclusivos de pupilaje y más de 19 kilómetros de senderos para montar a caballo. Además, el histórico granero rojo del Rancho ha sido cuidadosamente conservado y restaurado como un referente cultural para la comunidad. El recinto acogerá programas ecuestres, exposiciones de arte, espectáculos y experiencias culinarias inspiradas en el legado artístico y creativo de Carmel.

Reconociendo la importancia de la velocidad y la seguridad, la tecnología cuidadosamente integrada contará con el respaldo de una infraestructura de fibra óptica avanzada, conectividad segura y sistemas preparados para el futuro, diseñados para evolucionar al ritmo de las necesidades de los residentes. Esta base digital mejora la privacidad, la seguridad y la comodidad, al tiempo que permite que la arquitectura de la comunidad, el entorno natural y las conexiones personales sigan siendo protagonistas de la experiencia.

A través de la ONE Carmel Foundation, se dedicarán iniciativas filantrópicas a apoyar a organizaciones culturales, artísticas y ecuestres selectas en toda la Península de Monterey. La Fundación se centrará en la protección del medio ambiente, la preservación cultural y la participación comunitaria, reforzando el compromiso a largo plazo de ONE Carmel con la región y sus residentes.

Además de la propiedad, los residentes también pueden unirse a la membresía ONE Place, que otorga acceso exclusivo a una red internacional de prestigiosas casas club, servicios pensados para el bienestar y atención personalizada en Palo Alto, Londres, Tokio, Taiwán y Hong Kong.

Anclado por su majestuosa ubicación en la Península de Monterey, el destino ofrece una rara combinación de belleza prístina, que incluye algunas de las playas, parques y senderos más pintorescos de California, junto con acceso a golf de renombre mundial, incluidos Pebble Beach y Cypress Point, y una famosa escena culinaria y artística. A solo 12 minutos del Aeropuerto Regional de Monterey y del Monterey Jet Center y a 75 minutos de Silicon Valley, ONE Carmel ofrece un acceso perfecto para los propietarios y al mismo tiempo mantiene una sensación de privacidad y aislamiento.

Para más información, visite ONECarmel.com.

Acerca de Carmel Reserve LLC:

Carmel Reserve LLC es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, perteneciente a DL Holdings Group. DL Holdings Group es una plataforma líder de gestión patrimonial, administración de activos e inversiones multifamiliares, con sede en Hong Kong y oficinas en San Francisco, Shanghái, Singapur y Tokio. Durante más de 12 años, la compañía ha brindado servicios globales de asignación y administración de activos a familias de alto patrimonio, instituciones financieras, empresas privadas y plataformas externas de gestión patrimonial.

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