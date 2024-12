One Rock Capital Partners completa la adquisición de Europe Snacks

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 2 de diciembre de 2024/PRNewswire/ -- One Rock Capital Partners, LLC (One Rock) ha anunciado hoy que una de sus filiales ha completado la adquisición de Europe Snacks (la compañía), fabricante líder de aperitivos salados de marca blanca para el mercado europeo.

Con sede en París (Francia), Europe Snacks es un productor líder de patatas fritas, patatas fritas apiladas, galletas saladas y otros aperitivos salados para los mercados finales de la distribución alimentaria. Además de fabricar productos de marca propia, Europe Snacks colabora con empresas de alimentación de marca que desean ofrecer aperitivos salados en Europa.

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Europe Snacks a la cartera de One Rock, destacó Kurt Beyer, socio de One Rock. Estamos deseando colaborar con el consejero delegado Étienne Lecomte y con la dirección de la empresa para desarrollar el historial de la compañía de ofrecer valor, servicio e innovación a sus clientes. El liderazgo de Europe Snacks en el mercado de marcas blancas en categorías de productos y geografías clave es indicativo de la propuesta de valor que la Compañía ofrece tanto a minoristas como a propietarios de marcas.

Europe Snacks ya se ha diferenciado en su posición en la industria y el equipo de One Rock está entusiasmado por continuar con el impulso de la Compañía en el crecimiento a través de productos y canales, añadió Lukas Zeitlberger, director de One Rock.

ACERCA DE ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock realiza inversiones de control en empresas con potencial de crecimiento y mejora operativa utilizando un enfoque riguroso que recurre a Socios Operativos altamente experimentados para identificar, adquirir y mejorar empresas en sectores seleccionados. La participación de estos socios operativos permite a One Rock llevar a cabo la diligencia debida y consumar adquisiciones e inversiones en todo tipo de situaciones, independientemente de su complejidad. One Rock trabaja en colaboración con la dirección de la empresa y sus Socios Operativos para desarrollar un plan de negocio integral centrado en el crecimiento de la empresa y su rentabilidad para aumentar el valor a largo plazo. Para más información, visite www.onerock.com.

ACERCA DE EUROPE SNACKS

Europe Snacks es uno de los principales fabricantes europeos de aperitivos salados para marcas blancas y cofabricante de aperitivos para marcas internacionales líderes. La empresa cuenta con siete plantas de producción en Reino Unido, Francia y España y ofrece una amplia gama de innovadores productos de aperitivo a los principales minoristas, tiendas de descuento y marcas líderes del sector. Europe Snacks se compromete a ofrecer aperitivos sabrosos y de alta calidad, centrándose al mismo tiempo en la sostenibilidad y el abastecimiento responsable. Para más información, visite www.europesnacks.com.

Información de contactoProsek PartnersPro-OneRock@Prosek.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/one-rock-capital-partners-completa-la-adquisicion-de-europe-snacks-302319655.html