One Rock Capital Partners planea la adquisición de Europe Snacks

NUEVA YORK, 11 de septiembre de 2024/PRNewswire/ -- One Rock Capital Partners, LLC ("One Rock") anunció hoy que una filial ha firmado un acuerdo exclusivo relacionado con la adquisición planificada de Europe Snacks (la "compañía"), un fabricante líder de marcas privadas de snacks salados para el mercado europeo.

Europe Snacks proporciona patatas fritas, snacks, chips y galletas apiladas a los principales minoristas de alimentos en toda Europa y es un socio de co-fabricación de confianza para marcas internacionales en la región.

"Durante las últimas tres décadas, Europe Snacks ha crecido hasta convertirse en un líder en el mercado de marcas blancas en sus categorías de productos y geografías clave", afirmó Kurt Beyer, socio de One Rock. "Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo, aprovechar su sólida trayectoria y seguir impulsando el crecimiento".

"Europe Snacks se alinea bien con nuestra estrategia de inversión de adquirir empresas líderes con potencial de crecimiento y mejora", añadió Lukas Zeitlberger, director de One Rock. "Esperamos trabajar en estrecha colaboración con la dirección para mejorar las operaciones de la empresa y aprovechar nuevas oportunidades de mercado".

Étienne Lecomte, consejero delegado de Europe Snacks, comentó: "Estamos deseando unir fuerzas con One Rock para iniciar nuestra próxima fase de crecimiento. Los socios operativos de One Rock aportan décadas de experiencia en nuestros mercados principales y buscaremos aprovechar su conocimiento y experiencia para ofrecer aún más innovación y valor a nuestros clientes".

Spayne Lindsay & Co. y Natixis Partners actuaron como asesores de fusiones y adquisiciones de One Rock. Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal. Barclays, Natixis, Rabobank, RBI, Santander y Goldman Sachs proporcionaron financiación de deuda.

ACERCA DE ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock realiza inversiones de control en empresas con potencial de crecimiento y mejora operativa mediante un enfoque riguroso que utiliza socios operativos altamente experimentados para identificar, adquirir y mejorar empresas en industrias seleccionadas. La participación de estos socios operativos le suministra a One Rock la capacidad de realizar la debida diligencia y consumar adquisiciones e inversiones en todo tipo de situaciones, independientemente de la complejidad. One Rock trabaja en colaboración con la gerencia de la empresa y sus socios operativos para desarrollar un plan de negocios integral enfocado en el crecimiento de la empresa y su rentabilidad para mejorar el valor a largo plazo. Para obtener más información, visite www.onerock.com.

ACERCA DE EUROPE SNACKS

Europe Snacks es un fabricante europeo líder de snacks salados para marcas blancas y cofabricante de snacks para marcas internacionales líderes. La empresa opera siete plantas de producción en el Reino Unido, Francia y España y ofrece una amplia gama de snacks innovadores a los principales minoristas, tiendas de descuento y marcas líderes del sector. Europe Snacks se compromete a ofrecer snacks sabrosos y de alta calidad, manteniendo al mismo tiempo un enfoque en la sostenibilidad y el abastecimiento responsable. Para obtener más información, visite www.europesnacks.com.

