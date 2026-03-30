OneLayer amplía sus operaciones europeas y nombra a Sander Teunissen director de ventas para EMEA

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, líder en gestión LTE/5G OT privada y seguridad Zero Trust, anunció hoy la expansión de sus operaciones en Europa, impulsada por la fuerte demanda regional y la presencia de numerosas empresas líderes que ya utilizan su plataforma en todo el continente. La compañía está reforzando su presencia para apoyar a las organizaciones que adoptan redes celulares privadas como infraestructura crítica.

Como parte de este crecimiento, OneLayer ha nombrado a Sander Teunissen como director de Ventas para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Sander cuenta con más de una década de experiencia liderando organizaciones de ventas regionales e impulsando la adopción empresarial en mercados internacionales. En su nuevo cargo, se centrará en expandir la presencia de OneLayer en Europa y brindar soporte a los clientes en la integración de redes LTE/5G privadas en sus operaciones críticas.

"OneLayer sigue experimentando un crecimiento acelerado en toda Europa, a medida que más empresas adoptan redes celulares privadas y buscan una forma unificada y segura de gestionar sus dispositivos conectados", afirmó Drew Ganther, vicepresidente de Ventas de OneLayer. "El liderazgo de Sander y su enfoque centrado en el cliente serán fundamentales para respaldar este crecimiento y garantizar que las organizaciones regionales cuenten con la visibilidad y la seguridad que necesitan".

La plataforma de OneLayer ya desempeña un papel fundamental para los clientes europeos del sector de la fabricación de productos químicos, donde sus capacidades de seguridad, observabilidad y orquestación centradas en el dispositivo permiten una integración perfecta entre las implementaciones de redes celulares privadas y la infraestructura de ciberseguridad empresarial existente. La compañía también está experimentando una creciente demanda entre clientes de los sectores de fabricación y servicios públicos que buscan una base escalable e independiente del proveedor para sus migraciones a LTE/5G privadas.

Paralelamente, OneLayer colabora estrechamente con socios tecnológicos consolidados como Nokia y Ericsson, así como con operadores e integradores de sistemas líderes, para dar soporte a implementaciones de LTE/5G privadas en entornos industriales complejos y de infraestructura crítica. Este enfoque basado en la colaboración permite a OneLayer escalar de forma segura en toda Europa, manteniendo la alineación con los requisitos operativos y los marcos regulatorios locales.

Esta expansión refleja el compromiso de OneLayer de apoyar a organizaciones industriales y municipales críticas en todo el mundo, garantizando que las empresas puedan operar sus redes celulares privadas con el mismo nivel de control y seguridad que los entornos de TI tradicionales.

Acerca de OneLayer

OneLayer proporciona gestión avanzada de activos, inteligencia operativa y seguridad de confianza cero para redes privadas LTE y 5G. Su tecnología permite a las empresas gestionar sus redes celulares sin problemas y sin necesidad de conocimientos especializados en redes celulares. Para obtener más información, visite www.onelayer.com.

Contacto para medios:Mor Ben-Horinmor.ben.horin@onelayer.com

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