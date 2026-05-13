OneLayer lanza un Programa de Alianza Tecnológica para la adopción de redes celulares privadas seguras

(Información remitida por la empresa firmante)

- OneLayer lanza un Programa de Alianza Tecnológica para impulsar la adopción de redes celulares privadas seguras

Este nuevo programa establece un ecosistema certificado de integraciones con socios tecnológicos que ofrecen soluciones conjuntas para implementaciones de LTE y 5G privadas.

BOSTON, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, líder en gestión de activos LTE/5G privados y seguridad Zero Trust, anunció hoy el lanzamiento de su Programa de Alianza Tecnológica (TAP), un ecosistema certificado de socios tecnológicos que ofrece soluciones integradas y validadas para empresas que implementan redes celulares privadas. Las integraciones en nuestro programa TAP incluyen Check Point , Claroty , Digi International , Druid Software , Ericsson , Fortinet , Kigen , Nokia , Semtech y Teltonika , que abarca la infraestructura de red, la seguridad, las operaciones de TI/OT, la gestión de dispositivos y la tecnología SIM.

Junto con sus socios TAP, OneLayer formaliza su rol como la capa de orquestación y seguridad de dispositivos de conexión entre la infraestructura celular privada y la red empresarial, la seguridad y la infraestructura de TI. Juntos, OneLayer y sus socios de integración certificados permiten a los clientes implementar redes celulares privadas con la misma confianza, visibilidad y control que aplican a cualquier otro componente de su entorno.

"Los clientes demandan valor integral y colaboración en el ecosistema para maximizar el valor y la usabilidad de la red 5G privada. La base de nuestro producto reside en alianzas técnicas, no en un producto independiente", afirmó Dave Mor, consejero delegado de OneLayer. "El programa de certificación nos permite mejorar la alineación entre el equipo de producto, acelerar el lanzamiento conjunto de funcionalidades y resolver más necesidades de los clientes".

"La telefonía móvil privada introduce nuevos dispositivos, nuevos protocolos y nuevos contextos operativos que la mayoría de los equipos de seguridad y TI empresariales nunca antes habían tenido que gestionar", afirmó Tamar Tsuk-Perez, vicepresidenta de Producto de OneLayer. "El programa TAP garantiza que las integraciones de las que dependen nuestros clientes se desarrollen, prueben y mantengan con el mismo estándar que el resto de su infraestructura empresarial".

El cliente es el centro del programa

Cada integración del programa TAP se diseña en torno a un objetivo común específico. Las soluciones certificadas ofrecen capacidades que ningún producto independiente puede igualar:

Visibilidad completa de la pila tecnológica, sin puntos ciegos. La visibilidad y la identificación de dispositivos de OneLayer se integran con los principales núcleos celulares, enrutadores celulares, CMDB y plataformas ITSM para brindar a los equipos una visión unificada de cada dispositivo en la red celular privada, junto con el resto del entorno empresarial.

La visibilidad y la identificación de dispositivos de OneLayer se integran con los principales núcleos celulares, enrutadores celulares, CMDB y plataformas ITSM para brindar a los equipos una visión unificada de cada dispositivo en la red celular privada, junto con el resto del entorno empresarial. Aplicación de la política de Confianza Cero que abarca los activos celulares. Las integraciones con firewalls de próxima generación y plataformas de control de acceso a la red extienden la aplicación de la política de Confianza Cero a dispositivos LTE y 5G privados con un contexto de dispositivo granular.

Las integraciones con firewalls de próxima generación y plataformas de control de acceso a la red extienden la aplicación de la política de Confianza Cero a dispositivos LTE y 5G privados con un contexto de dispositivo granular. Visibilidad detrás del router celular. Las integraciones con routers celulares y plataformas de gestión permiten visualizar los dispositivos no celulares conectados detrás de los routers y extienden la aplicación de políticas y la segmentación a dichos dispositivos.

Las integraciones con routers celulares y plataformas de gestión permiten visualizar los dispositivos no celulares conectados detrás de los routers y extienden la aplicación de políticas y la segmentación a dichos dispositivos. Incorporación automatizada de dispositivos a gran escala. Las integraciones con núcleos celulares privados, proveedores de SIM y plataformas de gestión de dispositivos automatizan la detección, la autenticación y la incorporación, eliminando la sobrecarga operativa que históricamente ha dificultado la gestión de redes celulares privadas.

Las integraciones con núcleos celulares privados, proveedores de SIM y plataformas de gestión de dispositivos automatizan la detección, la autenticación y la incorporación, eliminando la sobrecarga operativa que históricamente ha dificultado la gestión de redes celulares privadas. Cobertura de seguridad OT sin reemplazar las herramientas existentes. Las integraciones con plataformas de visibilidad OT y seguridad industrial incorporan el contexto de la red celular a los flujos de trabajo de seguridad OT existentes, lo que permite la detección de anomalías, la aplicación de la segmentación según el modelo Purdue y la respuesta a incidentes sin necesidad de crear nuevos procesos desde cero.

Estructura del Programa

Cada socio TAP ha completado una integración certificada con OneLayer, lo que garantiza integraciones fiables y soporte integral para los clientes. Los socios certificados se incluyen en el directorio de recomendaciones e integraciones de proveedores de OneLayer, reciben apoyo en marketing y ventas conjuntas, participan en talleres de soluciones conjuntas y aportan información para la hoja de ruta de la API, cuentan con un gestor de alianzas asignado y obtienen la insignia TAP de OneLayer.

"Nuestros clientes necesitan conectividad y seguridad de nivel empresarial para trabajar de forma integrada; nuestra integración con OneLayer les ofrece precisamente eso", afirmó Amir Bushehri, director de alianzas estratégicas de Digi International.

"Nuestra integración con OneLayer simplifica el aprovisionamiento de tarjetas SIM en redes privadas, lo que permite a las empresas conectar y poner en funcionamiento sus dispositivos con mayor facilidad", afirmó Loic Bonvarlet, vicepresidente sénior de Ecosistema y Marketing de Kigen.

Las integraciones de OneLayer, con certificación TAP, abarcan todas las categorías principales de la pila tecnológica de telefonía celular privada, incluyendo infraestructura de red (redes celulares privadas, operadores de redes móviles, RAN), CPE (routers y módems USB celulares), seguridad (firewalls de última generación, NAC, SIEM), operaciones de TI/OT (CMDB, ITSM, plataformas de operaciones de red, MDM), gestión de SIM y dispositivos conectados, incluyendo la función pulsar para hablar y AMI.

Liderazgo del programa

El Programa de Alianza Tecnológica está dirigido por Daniel Curci, Director de Alianzas Tecnológicas de OneLayer, cuyo equipo gestiona el desarrollo conjunto de soluciones, la integración, la certificación de socios y la planificación conjunta de la comercialización.

Únase al Programa

Los proveedores de tecnología interesados en participar en el Programa de Alianza Tecnológica de OneLayer pueden presentar su solicitud en https://onelayer.com/partners .

Acerca de OneLayer

OneLayer proporciona gestión avanzada de activos, inteligencia operativa y seguridad Zero Trust para redes privadas LTE/5G y APN privadas. Su tecnología permite a las empresas gestionar y proteger dispositivos conectados a redes celulares tanto en entornos privados como de operadores, sin necesidad de conocimientos especializados en redes celulares. Para obtener más información, visite www.onelayer.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2455348/OneLayer_Logo.jpg

Contacto para mediosMor Ben-Horin mor.ben.horin@onelayer.com

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