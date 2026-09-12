OneOdio concluye con éxito su participación en la IFA 2026 en Berlín

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 12 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio concluyó su participación en la IFA 2026, celebrada del 4 al 8 de septiembre en Berlín. En el pabellón 8.2, stand 217, la marca de audio profesional dio la bienvenida a visitantes, DJs, creadores y profesionales del sector para que pudieran probar sus productos, disfrutar de actuaciones de DJs en directo y participar en actividades interactivas.

La presentación de este año puso de relieve la apuesta de OneOdio por el audio profesional y las experiencias auditivas versátiles, con Studio Max 2 y A70 Gen 2 como protagonistas.

El audio profesional cobra protagonismo

Diseñado para DJs, creadores y profesionales del audio, Studio Max 2 presentó el enfoque más reciente de OneOdio para el audio inalámbrico profesional. Impulsado por la tecnología Rapid Wireless+ de tercera generación, ofrece una latencia ultrabaja de 9 ms y hasta 120 horas de duración de la batería, combinando la precisión necesaria para el rendimiento profesional y la producción musical con una mayor libertad inalámbrica.

Además, el A70 Gen 2 presentó la última evolución de la plataforma A70 de OneOdio, que ha vendido millones de unidades. Combinando la flexibilidad de la conexión por cable e inalámbrica con LDAC, audio y dealta resolución hasta 72 horas dereproduccióninalámbrica, ofrece un sonido de alta calidad y se adapta fácilmente a sesiones de DJ, estudios caseros, videojuegos, desplazamientos y escucha diaria.

En conjunto, ambos productos reflejaban el enfoque constante de OneOdio en el rendimiento profesional, el sonido de alta calidad y la escucha flexible en diferentes escenarios.

Música, energía y conexión

Además de las demostraciones de productos, las actuaciones de DJ en directo aportaron energía al stand de OneOdio durante los cinco días del evento, permitiendo a los visitantes experimentar sus auriculares en un entorno de actuación real.

La actividad diaria "Gira y Gana" añadió un elemento interactivo, brindando a los visitantes la oportunidad de recibir auriculares OneOdio, productos exclusivos y otros premios.

Durante la IFA 2026, OneOdio conectó con DJs, creadores, aficionados a la música y profesionales del sector de diversos mercados. Las sesiones prácticas de escucha y las conversaciones ofrecieron valiosas perspectivas sobre cómo los usuarios transitan cada vez más entre la creación profesional, el entretenimiento y la escucha cotidiana.

La evolución del audio profesional

El mercado del audio se ve cada vez más influenciado por la convergencia del rendimiento profesional y la versatilidad cotidiana. Los DJ y creadores siguen exigiendo un sonido preciso, una conectividad fiable y una baja latencia, mientras que los hábitos de escucha modernos requieren cada vez más libertad inalámbrica, mayor duración de la batería y transiciones fluidas entre el trabajo, el entretenimiento y la movilidad.

Este cambio está ampliando el papel de los auriculares profesionales más allá de los estudios tradicionales y las cabinas de DJ. Productos como Studio Max 2 y A70 Gen 2 reflejan esta evolución al combinar capacidades de audio profesional con la flexibilidad que exigen los entornos de escucha cada vez más diversos de hoy en día.

Continuando el viaje en sonido

Las conexiones y los comentarios recabados en IFA 2026 seguirán sirviendo de base para el desarrollo de productos de OneOdio, a medida que la marca explora nuevas formas de servir a profesionales, creadores y oyentes de todo el mundo.

Acerca de OneOdio

OneOdio is a professional audio brand dedicated to delivering high-performance sound for music lovers, DJs, creators, and audio professionals worldwide. Driven by the belief in "The Power of Music," OneOdio creates audio experiences that inspire passion and creativity—from studios and live performances to everyday listening.

OneOdio es una marca de audio profesional dedicada a ofrecer un sonido de alto rendimiento para amantes de la música, DJs, creadores y profesionales del audio en todo el mundo. Impulsada por la creencia en "El poder de la música", OneOdio crea experiencias de audio que inspiran pasión y creatividad, desde estudios y presentaciones en vivo hasta la escucha cotidiana.

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