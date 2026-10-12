oneworld habilita una experiencia de facturación digital con múltiples aerolíneas en toda su red global

(Información remitida por la empresa firmante)

-oneworld habilita una experiencia mejorada de facturación digital con múltiples aerolíneas en toda su red global

La tecnología permitirá escanear el pasaporte y utilizar tarjetas de embarque en billeteras digitales a través de los canales preferidos de los clientes.

LISBOA, Portugal, 12 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- oneworld da un paso más hacia la simplificación de la experiencia de viaje en línea en toda su red global para los clientes que realizan itinerarios con múltiples aerolíneas. Esta tecnología, ya disponible en todas las aerolíneas de la alianza, ofrece un proceso de facturación simplificado que permite a los clientes escanear su pasaporte, obtener las tarjetas de embarque y guardarlas directamente en su billetera digital. Esta mejora se aplicará a los vuelos operados por aerolíneas de oneworld que formen parte del itinerario, independientemente de cuál sea la primera aerolínea operadora.

La nueva mejora de check-in está impulsada por la tecnología patentada de oneworld, que permite que los sistemas de diferentes miembros se comuniquen a través de una plataforma digital compartida.

"Los clientes esperan una experiencia consistente y fácil de usar con las herramientas de facturación de su aerolínea preferida y deberían esperar lo mismo cuando vuelan con sus socios de la alianza", dijo Ole Orver, consejero delegado de la Alianza oneworld. "Nuestros miembros están comprometidos a brindar una experiencia simplificada que ponga la gestión de los viajes de los clientes al alcance de su mano y oneworld está priorizando el suministro de esta tecnología en capas en todas las aerolíneas miembro".

Las fases futuras del proceso de facturación simplificado incluirán la posibilidad de realizar la facturación en itinerarios de código compartido y tarjetas de embarque dinámicas y actualizadas al minuto.

"La tecnología digital de oneworld está transformando la forma en que los clientes navegan en viajes con múltiples aerolíneas al brindarles las herramientas que necesitan para gestionar vuelos a través de una poderosa base basada en datos", dijo Guido van Til, hablando desde la segunda Cumbre de Innovación de oneworld en Lisboa. "Como la primera alianza en ofrecer check-in digital en todas las combinaciones de aerolíneas miembro, este hito subraya el compromiso de oneworld de ofrecer una experiencia de viaje premium y más intuitiva para los clientes globales que pueden usar su aplicación de aerolínea favorita y llegar al aeropuerto listos para volar".

A continuación, se presenta el ejemplo de un cliente de American Airlines que vuela de Kuala Lumpur a Dallas-Fort Worth vía Tokio, viajando primero con Malaysia Airlines y conectando con American Airlines:

El cliente realiza un único proceso de facturación a través de la aplicación de American Airlines, lo que incluye el escaneo de su pasaporte.

Se emiten tarjetas de embarque con la imagen de las aerolíneas operadoras (en este caso, Malaysia Airlines y American Airlines) para cada vuelo, las cuales pueden guardarse en la billetera digital.

El cliente puede dirigirse directamente al punto de entrega de equipaje o al control de seguridad, sin necesidad de acudir a un agente de facturación en el aeropuerto.

"Malaysia Airlines se enorgullece de ser la primera aerolínea en adoptar esta tecnología, reforzando así su compromiso de hacer que los viajes sean más sencillos y fluidos", afirmó Bryan Foong, consejero delegado de Negocio Aéreo de Malaysia Aviation Group. "Para los clientes que viajan a nivel internacional, esta funcionalidad mejorada de facturación digital aporta mayor comodidad y continuidad al conectar con aerolíneas asociadas de oneworld, permitiéndoles gestionar una mayor parte de su viaje a través de su canal digital preferido".

"Como miembro fundador de oneworld, American se enorgullece de colaborar con sus socios de la alianza para ofrecer una experiencia de viaje más sencilla e intuitiva", señaló Anmol Bhargava, vicepresidente sénior de Alianzas Globales de American Airlines. "Al seguir escuchando a los clientes y colaborando estrechamente con nuestros socios de oneworld, continuaremos impulsando soluciones que eliminen los inconvenientes durante el viaje. Este es un paso más en nuestro compromiso compartido de crear una experiencia de viaje más cómoda en toda la red de oneworld".

Acerca de oneworld:oneworld reúne a 15 aerolíneas de talla mundial —Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Fiji Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian y SriLankan Airlines— que conectan con cerca de 1.000 destinos. Las aerolíneas miembros de oneworld colaboran para ofrecer una experiencia de viaje superior y uniforme, brindando recompensas y privilegios especiales a sus viajeros frecuentes, tales como la acumulación y el canje de millas y puntos en toda la red de la alianza, acceso a salas VIP, facturación y embarque prioritarios, franquicias de equipaje adicionales, entre otros beneficios. Obtenga más información sobre la alianza oneworld en oneworld.com. Síganos en Facebook, Instagram, X y LinkedIn.

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